Toulouse : Aldegheri et Elstadt de retour

Ménagés le week-end dernier pour la dernière journée de la phase régulière, le pilier droit Dorian Aldegheri et le troisième ligne Rynhardt Elstadt devraient être de retour dans le groupe pour le barrage contre La Rochelle. Une bonne nouvelle pour le Stade toulousain en l'absence du pilier néo-zélandais Charlie Faumuina, suspendu. A gauche de la première ligne, Rodrigue Neti (aponévrose plantaire) ne devrait pas non plus être disponible. La saison est par ailleurs terminée pour le centre international argentin Santiago Chocobares, opéré d'un genou et éloigné des terrains pendant six à huit mois, tandis que le troisième ligne Yannick Youyoutte (bras) et le centre Lucas Tauzin (poignet) occupent toujours l'infirmerie.

Toulouse (bis) : Rory Arnold veut quitter le Stade "sur une bonne note"

"Je veux finir sur une bonne note, a déclaré le deuxième ligne de Toulouse Rory Arnold, international australien. On serait vraiment déçus de ne pas aller au bout cette saison. Si vous regardez le groupe qu'on a, on a des joueurs de classe mondiale. J'espère qu'on sera assez bons, qu'on jouera notre meilleur rugby et que ça sera suffisant."

La Rochelle : vaincre enfin la bête noire

Les nouveaux champions d'Europe auront à coeur de briser leur malédiction face à Toulouse, qui a remporté neuf de leurs dernières confrontations. Plusieurs joueurs laissés au repos lors du déplacement à Lyon lors de la dernière journée de la phase régulière font leur retour dans le groupe comme le 3e ligne et capitaine Grégory Alldritt, l'ailier sud-africain Dillyn Leyds ou le centre polyvalent Jérémy Sinzelle. Le flanker Matthias Haddad et le demi de mêlée Thomas Berjon, qui remplacent avec réussite sur cette fin de saison les All Blacks Victor Vito (cheville) et Tawera Kerr-Barlow (main), pourraient de nouveau débuter. L'équipe pourrait ressembler à celle qui a dominé le Leinster (24-21) en finale de la Coupe d'Europe à Marseille.

Avec l'AFP.