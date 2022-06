Les arbitres des barrages désignés

On a appris ce mercredi la nomination des arbitres qui officieront pour les barrages de ce week-end. Alors qu'il anime l'actualité avec son intégration la saison prochaine dans le staff du RCT, Romain Poite sera au sifflet du choc entre les deux derniers finalistes Toulouse et La Rochelle, à Ernest-Wallon. Quant à Bordeaux-Bègles - Racing 92, ce sera arbitré par Mathieu Raynal. Et pour le barrage d'accession entre le Stade montois et l'Aviron bayonnais ce sera Thomas Charabas.

Bordeaux-Bègles : 4 retours de poids dans le groupe

L'Union Bordeaux-Bègles pourra compter sur le retour de quatre de ses cadres ce dimanche en barrage face au Racing 92. Jefferson Poirot, Rémi Lamerat, Ben Lam (mollet) et même Louis Picamoles (plateau tibial), dont la fin de carrière prématurée était envisagée, ont repris l'entraînement. Ils postulent tous pour ce prochain match décisif.

Ce n'est pas le Stadium de Toulouse qui recevra le barrage entre le Stade toulousain et le Stade rochelais mais l'enceinte habituelle du champion de France en titre, Ernest-Wallon. Pour l'occasion, le club haut-garonnais a déjà ouvert la billetterie au grand public, ce mercredi à 18 heures, après en avoir réservé l'accès à ses abonnés, ses partenaires et aux personnes ayant déjà assisté à un match dans la saison.