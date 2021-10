Biarritz - Lyon

Alors que les hommes de Pierre Mignoni ont loupé le coche face aux Bordelais la semaine dernière, il se pourrait bien que les Lyonnais se déplacent sur la pelouse d'Aguilera avec la ferme intention de repartir avec la victoire. Mais attention tout de même aux Biarrots qui ont ciblé les matchs à domicile et qui n'ont jusqu'ici jamais été vaincu sur leur pelouse depuis le début de la saison. Malgré tout, on voit plutôt une victoire du Lou qui fait un début de saison plus que convenable et qui semble avoir de grandes ambitions cette saison.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 5149 vote(s) Biarritz Lyon Nul

Bordeaux - Montpellier

Après le petit accident de début de saison face à Biarritz, l'UBB est désormais sur une belle lancée ! Après avoir fait le plein de confiance sur la pelouse des Lyonnais la semaine dernière, la réception de Montpellier devrait être un match largement à la portée des hommes de Christophe Urios. Pour le MHR en revanche c'est plutôt un début de saison en demi-teinte et on n'a malheureusement du mal à imaginer l'équipe de Philippe Saint-André l'emporter à Bordeaux

Notre pronostic : victoire de Bordeaux

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 4851 vote(s) Bordeaux Montpellier Nul

Racing 92 - Perpignan

Après s'être incliné en terre clermontoise pour la première fois depuis quatre ans le week-end dernier, le Racing aura soif de victoire, surtout à domicile. On ne donne alors pas chère de la peau des Perpignanais qui risquent d'avoir du mal à rivaliser avec les hommes de Laurent Travers. On imagine donc bien plus facilement une victoire du Racing 92 à l'Arena.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 4753 vote(s) Racing 92 Perpignan Nul

La Rochelle - Castres

En Top 14 tout est possible on le sait bien et ce match pourrait bien être la surprise du week-end. Bien que les Rochelais soient favoris sur le papier, on a bien envie de parier sur les Castrais de Pierre-Henry Broncan qui sont en grande forme depuis le début de la saison et qui ont d'ailleurs qu'une seule défaite au compteur. D'un autre côté le Stade Rochelais peine un peu en ce début de saison entre changement de staff et défaites les Rochelais ne sont pas au meilleur de leur forme. C'est donc quitte ou double, bien qu'on puisse imaginer un réveil de la part des hommes de Ronan O'Gara, il faut aussi prendre en compte leur fragilité.

Notre pronostic : victoire de Castres et bonus défensif pour la Rochelle

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 5065 vote(s) La Rochelle Castres Nul

Toulouse - Pau

Difficile d'imaginer une victoire de la Section paloise sur la pelouse d'Ernest Wallon. Invaincu depuis le début de la saison, il semblerait que le Stade toulousain continue encore un week-end de plus sur cette lancée avec la réception des Béarnais. Bien que l'on imagine les hommes de Sébastien Piqueronies accrocheurs, il y a peu de chance que cela suffise face à l'ogre toulousain.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 4842 vote(s) Toulouse Pau Nul

Toulon - Brive

Et pourquoi pas une victoire de Brive face à des Toulonnais en peine, qui n'ont remporté qu'un seul match face au Stade français depuis le début de la saison. Les Brivistes de leurs côtés pourraient bien être plus dangereux que ce que l'on pourrait croire sur la pelouse de Mayol. Les hommes de Patrice Collazo devront donc prendre très au sérieux cette visite corrézienne.

Notre pronostic : victoire de Brive, bonus défensif pour Toulon

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 4832 vote(s) Toulon Brive Nul

Stade français - Clermont

Dans cette affiche du dimanche soir, on imagine un réveil parisien ! En mal de victoire en ce début de saison les Soldats roses se doivent de s'imposer pour relever la tête dans ce championnat. Mais rien ne sera facile face à des Clermontois qui eux aussi ont envie de faire augmenter leur compteur victoire.

Notre pronostic : victoire du Stade français