Bordeaux-Bègles - Perpignan

Si on en parle peu, l'Union Bordeaux-Bègles réalise pourtant un excellent début de saison. Depuis la 1e journée à Biarritz, les Girondins n'ont plus perdu. Leurs performances montrent à chaque fois à quel point ils sont résistants, même si le rugby proposé n'est pas encore abouti. Quant à l'Usap, les deux victoires à domicile ont laissé présager du mieux depuis la dernière participation des Catalans au Top 14. Mais on a observé par la suite un déficit, notamment physique, face à Pau, le Racing 92 et le Stade français. Il ne serait donc pas impossible de voir l'UBB régler ses problèmes offensifs et empocher son deuxième bonus offensif.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles avec le bonus offensif

Stade français - Lyon

Il a fallu que Melvyn Jaminet rate sa pénalité en toute fin de rencontre pour que le Stade français l'emporte à Perpignan. Et bien qu'accroché, difficile, ce succès a peut-être lancé la saison des Parisiens. Du moins, ça leur a permis de se rassurer. Car ce qui se présente est d'un tout autre calibre. Le Lou n'a pas nécessairement réalisé un début de saison parfait avant de recevoir le champion en titre et leader toulousain. Mais dimanche, les hommes de Pierre Mignoni ont fait tomber le Stade toulousain grâce notamment à une défense de fer. Nul doute qu'ils seront plein de confiance à l'heure de se rendre à Jean-Bouin.

Notre pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour le Stade français

Biarritz - Brive

Le Biarritz olympique avait commencé sa saison avec deux victoires encourageantes à Aguilera contre l'UBB et le Racing 92. Mais le calendrier n'a pas tout à fait été clément par la suite. En recevant Brive, les Basques, toujours derniers, peuvent décoller au classement et se relancer dans la course au maintien. Il faudra faire sans plusieurs cadres. Brive, dans la même optique, se retrouve également face à la même problématique. La courte défaite face à La Rochelle a mis des joueurs sur le carreau. Kamikamica a dit adieu à sa saison, Thompson-Stringer est absent pour une durée de trois mois, tandis qu'Olding, Hervé et Bituniyata seront indisponibles.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Clermont - Pau

L'ASM Clermont-Auvergne s'est quelque peu repris en allant gagner à Montpellier en fin de match, à la faveur de la pénalité de Pollard trop courte après la sirène. Comptablement déjà, les Auvergnats rattrapent les points perdus à Marcel-Michelin contre Castres. Sur le plan de la confiance, cette victoire leur a permis de travailler plus sereinement et préparer la réception de Pau. Quant à la Section paloise, elle laisse envisager de belles choses mais de façon trop épisodique. La très belle victoire à 14 à Perpignan a précédé le non-match à Toulouse, qui a laissé place à une partie perdue contre l'UBB malgré un très bon retour en deuxième période.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Racing 92 - Montpellier

La victoire à Toulon avait tout d'une Bérézina. Chouzenoux, Baubigny, Fickou, Ben Arous, Klemenczak et Le Roux s'y sont tous blessés, se rajoutant à une liste de joueurs indisponibles déjà bien garnie (Sanconnie, Iribaren, Chat, Dupichot, Pesenti, Thomas et Lauret). On devrait ainsi voir de nouvelles têtes en troisième ligne. Du reste, c'est du solide qui se présente face au MHR. Montpellier affiche d'ailleurs une dynamique mitigée de quatre défaites en cinq matchs qui ne plaide pas en sa faveur. Mais les Montpelliérains réussissent régulièrement à décrocher des points de ses déplacements (1 nul et 2 bonus défensifs en trois matchs à l'extérieur).

Notre pronostic : victoire du Racing 92, bonus défensif de Montpellier

Toulouse - Castres

C'est un choc, un derby même, que cochent les deux équipes à l'annonce du calendrier. Le Stade toulousain, qui plus est, a connu sa première défaite de la saison à Lyon et aura à coeur de se racheter. Pour son dernier week-end avec ses internationaux, avant la fenêtre de tests matchs, nul doute qu'Ugo Mola aura aligné sa composition type. De même, le Castres olympique a fait le plein de confiance contre Biarritz, empochant son premier bonus offensif de la saison. Une façon de prolonger le joli début de saison des Tarnais, qui n'ont perdu que deux fois. Mais il sera difficile de ramener des points d'un stade Ernest-Wallon qui affiche complet.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

La Rochelle - Toulon

Si les séries sont faites pour s'arrêter, les Rochelais voudront poursuivre celle-ci : ils ont remporté 5 des 6 dernières confrontations contre le RCT. Après un départ raté, les Rochelais se comportent mieux que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et si le déclic avait eu lieu contre le BO (59-17) ? Côté toulonnais, l'instabilité semble s'estomper quelque peu mais la défaite contre le Racing 92 à Mayol n'a fait que prouver l'écart qui séparer le RCT des prétendants au top 6. Le scénario devrait se répéter à Marcel-Deflandre. Si Gabin Villière est forfait, Toulon pourra toutefois compter sur le retour de Wainiqolo.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle avec le bonus offensif