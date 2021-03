C’est une victoire et un soulagement dans les rangs bleu et blanc. Barragiste depuis un gros mois et une défaite à Castres, Bayonne n’avait vraiment pas le droit à l’erreur samedi après-midi, face au SUA. Après une heure d’effort, les Basques ont fait définitivement craquer Agen et l’ont finalement emporté 48-20. Un résultat qui leur permet de se hisser au douzième rang du Top 14 avec 35 points, et de laisser la treizième place à leur voisin palois, qui compte désormais quatre unités de retard.

“Quand on est barragiste, c’est sûr que ça fait une pression supplémentaire parce que c’est marqué noir sur blanc qu’on est dans le mauvais wagon. Maintenant, le combat va encore durer sept matchs, rappelait Rémy Ladauge après la rencontre. Nous allons jouer des rencontres capitales toutes les semaines. Ce soir, on s’est donné le droit d’espérer de continuer à batailler pour arriver à maintenir l’Aviron sans passer par la case barrage.”

Grâce à six essais inscrits, les Basques ont aussi accroché leur premier bonus offensif de la saison et s’il n’était pas l’objectif principal, ce point pourrait compter, à la fin, dans la lutte en bas du classement.

"Franchement, on a parlé du bonus offensif un peu à la suite du match contre Lyon. On a dit que si on voulait se refaire, il faudrait aller le chercher. Mais dans la semaine, il n’en a plus du tout été question. On se disait que les choses viendraient toutes seules si on faisait ce qu’il fallait pendant soixante minutes ” racontait le coach bayonnais en conférence de presse. C’est ce qui s’est passé.

Précieux banc

Samedi après-midi, les Basques ont pu se reposer sur un collectif bien huilé et l’apport déterminant du banc pour faire la différence. Car si pendant toute la partie, Yan Lestrade auteur d’une performance magistrale au centre du terrain, Baptiste Héguy impérial tant en attaque qu’en défense ou Konstantin Mikautadze et Afa Amosa ont usé les Agenais, force est de constater que les remplaçants bayonnais, entrés pour la plupart autour de la 50e, ont apporté une réelle plus-value.

En première ligne, Matis Perchaud ou Maxime Delonca ont fait mal au SUA au niveau du jeu debout dans l'axe, Arnaud Duputs a gratté de précieux ballons et Maxime Lafage a globalement bien animé la ligne, derrière. “Notre banc a été extraordinaire, appréciait Ladauge au coup de sifflet final. Il nous a fait un bien énorme au moment où Agen baissait un peu le pied et ça nous a permis d’enfoncer le clou.”

Désormais, les Basques vont pouvoir partir l’esprit léger en vacances. Avant d’entamer le sprint final pour sauver la place du club dans l’élite avec, en ligne de mire, une réception du Racing (28 mars) et surtout un déplacement au Hameau, mi-avril, qui va sentir la poudre...