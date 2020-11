Travers : "C’est le genre de match qu’il vaut mieux gagner. C’est le genre de match qui peut faire mal à la tête. On a basculé du bon côté ce soir (samedi). La semaine dernière, on a basculé du mauvais côté. La période est délicate, elle l’est encore plus aujourd’hui. Je veux féliciter l’équipe, j’aurai dit la même chose en cas de défaite. On a travaillé différemment durant la semaine, ça aurait pu mettre le doute."

Chavancy : "Elle fait beaucoup du bien cette victoire, elle a été très dur à acquérir. On sortait d'une défaite à Castres. On voulait remettre la marche avant. Ça n’a pas été facile. L'ambiance dans le vestiaire après le match a été à l’opposé. On n’a rien lâché, on savait qu'il nous restait un peu de temps pour marquer un esai transformé et on a réussi à le faire. On se met parfois en difficulté mais on lâche jusqu’au bout. Ça prouve que ce groupe a beaucoup de caractère. J’espère qu’on arrivera à l’avenir à gagner des matchs plus facilement, en se faisant moins peur."