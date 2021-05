"Ces deux équipes ne vont rien nous laisser mais c’est aussi le standard des phases finales car oui, nous sommes déjà dans les phases finales. C’est ce que disais aux joueurs dans la semaine, avec le beau temps qui s’y prête, c’est tout à fait ça." Franck Azéma a raison. S’il n’y a toujours pas de klaxon pour perturber les buteurs quand ils tapent une pénalité ni de grillades autour du stade, les deux chocs contre les deux Stades, le Toulousain et le Rochelais, ont tout de matches sans retour. "Nous n’envisageons pas de ne pas être dans le Top 6 car quand on est joueur on a envie d’y être et je pense que l’on a le potentiel pour faire quelque-chose expliquait Sébastien Bézy. On pense surtout à gagner des matches et à se qualifier. " Dans ce Top 14 où neuf équipes peuvent jouer les phases finales, Clermont doit assurer son rang sur deux matches de haut calibre face au champion et au vice-champion d’Europe, rien que ça… Le carton plein de l’UBB sur ces matches en retard et le retour de Castres comme celui du Stade français ont mis la pression sur l’ASM, désormais 5e du classement. Une situation fragile. "Fragile, je ne sais pas si c’est le mot mais on peut se retrouver hors des six si on ne gagne pas ce weekend rappelait Paul Jedrasiak. Oui cela peut être fragile mais le groupe a envie d’y aller. Il faut récupérer des points donc on va à Toulouse avec l’envie. "

Ecartée pour le moment d’un barrage à domicile, l’ASM doit surtout batailler pour penser à un barrage à l’extérieur, à minima et à un billet pour la prochaine Champions Cup. "Il faut ramener des points des deux matches qui arrivent, on respecte Toulouse, on se déplace chez le champion d’Europe, ils ont fêté leur coupe mais ils seront prêts et sur l’euphorie du titre poursuivait Jedrasiak. Mais on peut faire un truc à Ernest Wallon. " Sébastien Vahaamahina est forfait jusqu’à la fin de la saison, Camille Lopez n’est pas encore remis mais l’ASM préfère adopter la "positive attitude". Avec un groupe régénéré et le retour du beau temps, l’excitation de deux matches déjà couperets face à ce qui se fait de mieux sur le continent à l’heure actuelle, les hommes de Franck Azéma sont plus que jamais en éveil. " Les vacances nous ont fait du bien mais les joueurs sont quand même revenus au club pour faire une séance de physique ou de muscu expliquait Paul Jedrasiak. C’est positif, l’état d’esprit est bon. Le groupe ne s’est pas éparpillé, c’était assez ludique et cela fait du bien de se retrouver. On ne va pas à Toulouse pour les regarder car chaque match va être décisif pour nous, il faut prendre des points. On ne veut pas se laisser faire mais on sait où on met les pieds. On est capable de faire de belles choses. "

Le défi est immense mais l’heure n’est plus aux calculs mais à l’action. "Il ne faudra pas les laisser jouer dans un fauteuil, il faudra leur mettre la pression, les agresser dans les rucks un peu comme lors du quart de Champions Cup expliquait l’ancien de la maison, Sébastien Bézy. Il faut gagner au moins un match sur les deux, on le sait depuis Toulon. Cela va se jouer sur des bonus oubliés par ci par là donc il ne faut pas trop réfléchir dans cette fin de saison. Il fallait prendre les points avant et ne pas se plaindre sur les deux dernières journées. On le savait, il ne faut pas râler ! "

Contre Toulon lors de la dernière journée (25-16), l’ASM avait su faire front et réalisé un match presque référence pour l’emporter et ne rien laisser à son concurrent varois. "On doit rester dans la continuité de ce match contre Toulon déclarait Jedrasiak. Cela doit un point d’ancrage pour la suite, pour recevoir La Rochelle et se qualifier pour les phases finales. C’est la meilleure équipe d’Europe donc on doit faire un match référence. Le match contre le RCT en était un car cela aurait pu basculer mais nous sommes restés solides. La réaction des mecs a été top et on se sert de cette envie avant d’aller au Stade toulousain."

Battus à domicile par Bayonne lors de la dernière journée (28-32), les Rouge et Noir devront aussi l’emporter pour rester dans les deux premiers avant de se déplacer à l’UBB. Même avec des bulles de champagne et des étoiles plein la tête, les Champions d’Europe seront redoutables. "C’est là que l’on va voir la solidité du groupe et de l’esprit collectif confiait Jedrasiak. On l’a déjà mais il est important de le solidifier encore maintenant. Je suis confiant, il faut être soudé, c’est le moment de la saison où le 6e peut être champion, où tout est possible."