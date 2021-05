Est-ce que avant ce match vous vous étiez dit ''il y a peut être un coup à faire'' ?

On a observé l'équipe toulousaine, comme tout le monde, on a vu le turnover. On sait qu'ils ont une échéance importante la semaine prochaine, et c'était peut être le moment parfait pour faire un coup. On a bien appliqué notre stratégie et respecté notre plan de jeu à la lettre.

Pourtant vous étiez menés14-0 après un quart d'heure de jeu, ça ne vous a pas fait douter ?

On a malheureusement l'habitude de prendre des points d'entrée. On a su faire le dos rond, laisser passer l'orage et ré-enclencher notre jeu, pour les faire douter et prendre l'ascendant.

On vous a vu parfaitement maitriser votre plan de jeu, notamment dans l'aggressivité...

Le travail paie, on bosse à l'entrainement très dur pour tenir cette stratégie, on avait identifié des secteurs où on pourrait faire la différence, chacun connaissait bien son rôle.

Après cette victoire qui vous fait quitter cette 13e place, il faut lutter contre l'euphorie maintenant ?

On passe devant Pau avec trois points d'avance, mais il reste deux matches donc tout peut se jouer encore. On va partir sur une semaine de régénération et de travail avec le ''smile''. Mais le plus important est de rester focus sur cette fin de saison parce que ça va être dur jusqu'au dernier match.

Les discussions et remises en question opérées dans la semaine, vous ont-elles été bénéfiques ?

On s'est retrouvé entre joueurs, on s'est parlé, on s'est dit les choses, les coachs nous ont écouté. On a émis le souhait de s'entrainer moins longtemps mais avec plus d'intensité. Je pense que ça a payé aujourd'hui, on s'est sentis mieux physiquement. Ca a payé, et j'espère que ça paiera jusqu'à la fin.

A titre personnel, vous mettez 19 pts avec une passe au pied et un match complet, c'est votre meilleur match avec Bayonne cette saison ?

Je ne sais pas. J'ai une saison compliquée avec des blessures, j'essaie de m'accrocher. La réussite comme aujourd'hui ça fait du bien au moral, ça me donne encore plus de confiance en moi. Je ne sais pas si c'est mon meilleur match, mais je suis très content de mon match.

Propos recueillis par Jules POQUET