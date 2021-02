Repéré par Henry Broncan, il signe très rapidement au SC Albi pour la saison 2011 - 2012 où il fera ses débuts en professionnel. Après une année où il effectuera ses trois premiers matches, dont deux titularisations, il marquera son premier essai la saison suivante. Il est ensuite sélectionné avec l'équipe de France des moins de 20 ans pour le Tournoi des 6 Nations puis la Coupe du monde des moins de 20 ans. En juin 2015, il quitte Albi pour signer à La Rochelle, pour un contrat de trois ans. C'est en 2018 que le drame a lieu. Il se fait une fracture sur une réception haute de balle et après trois années de rééducation et d'opérations, Gabriel Lacroix décide de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel de rugby en remerciant le soutien apporté par le club et les supporters.