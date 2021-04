Jeudi midi, en conférence de presse, le trois-quarts centre Eliott Roudil avait dressé un constat on ne peut plus lucide de la situation dans laquelle était plongée son équipe. “Si on perd contre Bayonne, on n’a plus qu’à préparer le barrage puisque la treizième place sera à nous” affirmait alors l’ancien rochelais. Si d’un point de vue purement mathématique, une défaite face à l’Aviron n’aurait pas condamné son équipe, tout autre résultat qu’une victoire aurait quasi envoyé Pau en barrage. Ce matin, si la Section n’est pas sauvée, elle est néanmoins toujours en vie.

Comme à l’aller, les Béarnais se sont imposés face aux Basques. Mais les Vert et Blanc avaient le succès modeste, au coup de sifflet final. “Le contrat est rempli pour ce soir. Maintenant, il en reste cinq autres et j’espère que les résultats seront les meilleurs possibles” commentait sobrement Quentin Lespiaucq face aux médias.

Dans ce match de la peur, et après une première période de buteurs, la seconde a offert un chassé-croisé assez dingue, avec de multiples tournants, que les Palois ont donc remporté. “Ça fait du bien à tout un groupe de voir le caractère qu’on a pu mettre en deuxième mi-temps, pour déjà recoller au score, ne pas fléchir quand on se retrouve à treize contre quinze et les mettre à dix points d’écart quand ils se rapprochent” poursuivait le talonneur.

Sur une ultime action, ses coéquipiers ont même eu l’occasion d’accrocher une victoire à cinq points. Lespiaucq toujours : “L’objectif, c’était de gagner et de tenir Bayonne à plus de cinq points pour ne pas leur donner un bonus défensif. On passe pas loin de l’offensif - même si personnellement, je n’y pensais même pas - et j’en suis le premier déçu quand on voit la qualité de notre mêlée ce soir.''

Lespiaucq : "Le soulagement arrivera quand on sera sauvé"

Heureux d’être sortis vainqueurs de ce match, mais loin d’être euphorique à l’image d’une joie contenue après le match, les Palois savent que le chemin sera encore long pour accrocher le maintien. “Le soulagement arrivera quand on sera sauvé, soulignait Lespiaucq dans la nuit du Hameau. Là, c’est une première victoire. On recolle au classement et on a l’Aviron à portée de tir. Maintenant, la balle est dans notre camp pour essayer de finir la saison du mieux possible. [...] Ça va être compliqué jusqu’au bout et il va falloir faire preuve de beaucoup de modestie et d’abnégation.” Son coéquipier, Ignacio Calles, abondait dans le même sens "Ça fait du bien aux têtes, mais il faut vite tourner la page et penser au Stade Français, la semaine prochaine. Aujourd’hui, nous sommes treizièmes et c’est un petit pas de fait dans cet objectif maintien.”

Ce matin, Pau n’a plus que trois points de retard sur Bayonne (12e) et quatre sur le MHR (11e) qui compte un match en moins. La lutte pour le barrage s'annonce aussi passionnante qu’indécise.