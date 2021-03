Antoine Hastoy avait dû quitter le terrain après avoir heurté Filipo Nakosi lors de la défaite à Castres samedi dernier. De retour sur le banc des remplaçants, avec le bras en écharpe, le demi d’ouverture de la Section paloise faisait alors une moue qui ne laissait rien présager de bon. Le club béarnais a donné de ses nouvelles lundi en fin de journée : "Sorti touché à l’épaule face à Castres, Antoine Hastoy souffre d’une disjonction acromio-claviculaire. À la suite d’examens médicaux, aucune fracture n’a été décelée et aucune opération ne sera nécessaire pour notre demi d’ouverture. Après une période de rééducation, nous espérons retrouver Antoine sur les terrains d’ici la fin de la saison."

Le staff médical n’a pas préciser la durée exacte de l’absence de l’ouvreur palois, qui a débuté dix-huit des vingt matchs de Top 14 cette saison, car la guérison et la rééduction d’une épaule comportent quelques inconnues. En revanche, un retour avant six semaines relèverait de la prouesse. Antoine Hastoy ne pourrait être espéré avant la réception du Racing 92 le 15 mai prochain lors de 24e journée.

Une blessure qui tombe mal

La Section paloise est engagée dans une opération maintien où elle est bien mal embarquée puisqu’elle compte maintenant sept points de retard sur l’Aviron bayonnais, l’actuel douzième. Surtout la blessure d’Hastoy vient se rajouter à celle de Mike Harris, recruté l’été dernier. L’ouvreur australien, qui avait déjà été freiné en début de saison par des problèmes physisques et qui n’avait donc peu joué, a été contraint à l’opération début janvier pour soigner un tendon d’Achille.

La Section n’a donc plus qu’un seul ouvreur valide. Il s’agit de Thibault Debaes, 19 ans, qui a participé à onze rencontres de Top 14 cette saison, dont deux titularisations. C’était d’ailleurs lui qui officiait lors de la victoire à Lyon le 30 janvier dernier alors qu’Antoine Hastoy venait de passer une semaine avec l’équipe de France comme partenaire d’entraînement. Le staff technique sait néanmoins qu’il reste un jeune joueur et lui confier la responsabilité du jeu palois pour le prochain match, décisif, face à l’Aviron bayonnais ne sera pas forcément un cadeau.

Top 14 - Thibault Debaes (Pau) face à ClermontIcon Sport

D’autres options existent puisque Alexandre Dumoulin a terminé la rencontre à Castres à ce poste mais il n’a plus débuté une rencontre à ce poste depuis 19 février 2017 face au Stade toulousain alors qu’il évoluait à Montpellier. Deux autres joueurs de l’effectif ont aussi occupé ce poste épisodiquement. Il s’agit de Charly Malié et de Samuel Marques qui ont déjà démarré des matchs avec le numéro dix dans le dos mais ils jouaient alors en Pro D2. C’était le 11 avril 2015 pour l’arrière palois et le 28 septembre 2013 pour le demi de mêlée qui défendait alors les couleurs d’Albi.

Le staff palois a maintenant deux semaines pour trancher avant la réception de Bayonne au Hameau. Le match de l’espoir pour éviter la treizième place synonyme de barrage.

