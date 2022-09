Se fier au résultat final est finalement un peu trompeur car les Lyonnais ont véritablement souffert face aux Maritimes pour la première de Xavier Garbajosa et du LOU devant son public. Trop indiscipliné et surtout dominé dans les impacts, Lyon a beaucoup trop subi pour véritablement inquiéter des Maritimes qui se sont tout de même fait peur dans le final. Car cette fin de rencontre aurait pu basculer pour les Rhodaniens à la toute dernière seconde, eux qui ont au moins eu le mérite de réussir à décrocher le bonus défensif.

Menés 7 à 20 à moins de 5 minutes du terme, les Lyonnais ont enchainé deux essais dans les derniers instants, par l’intermédiaire de Baptiste Couilloud sur une différence de Maraku parti de son camp pour franchir la défense (76e), puis par ce même Josiah Maraku sur une action en première main après une touche, venant trouver un intervalle (79e). Mais un ultime en-avant sur la dernière tentative de relance a empêché Lyon de renverser la vapeur et d’aller chercher un succès qui aurait été miraculeux après un match plutôt brouillon.

Des Rochelais en place et appliqués

Les Rochelais ont rapidement pris le score grâce à un essai rapide de Tawera Kerr-Barlow après un gros travail de ses avants (12e, 0-5). Cet avantage au score leur a permis de dicter ensuite leur tempo et de maitriser le rythme, au même titre que les collisions. Dans un fauteuil, Antoine Hastoy a quant à lui assuré dans son jeu au pied et c’est une équipe de La Rochelle qui a regagné les vestiaires avec une avance de 10 points (0-10). L’ouvreur rochelais d’autant plus inspiré que son homologue Léo Berdeu était en difficulté…

Top 14 - Davit Niniashvili (LOU RUGBY) , face au Stade Rochelais.Icon Sport

Si Davit Niniashvili a pu lancer la machine lyonnaise en marquant les premiers points des siens suite à une longue offensive terminée sur un ballon écarté à l’aile (57e, 5-13), Dillyn Leyds a quant à lui refait le break, servi par Rhule après-contact, lui-même à la réception d’un jeu au pied parfait d’Hastoy (61e, 7-18). Pas toujours fluide, ce match a tout de même livré un joli combat. Mais La Rochelle a fait preuve de solidité – sans omettre ce relâchement dans la final – pour signer avec caractère un premier succès à l’extérieur cette saison.