Si le grand soleil bordelais et l'affiche entre deux équipes réputées comme particulièrement "joueuses" laissaient espérer un match de rugby des plus enlevés, la vérité du fameux « match de reprise » est finalement venue doucher les espoirs des amateurs de hourra-rugby en première période. Vous dîtes ? S'il ne fallait pas plus de neuf minutes aux Girondins pour ouvrir la marque par Ben Botica (3-0), après un début de match où ils semblaient vouloir imposer le tempo, les débats s'équilibraient en suivant. Et bien loin d'un large-large, c'est finalement une véritable guerre de tranchées que se livraient les coéquipiers de Will Skelton et ceux de Louis Picamoles.

Et à ce jeu de costauds, les Rochelais tiraient leur épingle du jeu. Plus habiles sous les ballons hauts et plus en réussite pour trouver le champ profond au pied, les coéquipiers de Ihaia West s'installaient petit-à-petit dans la rencontre, et parvenaient à contrarier des Girondins bien trop imprécis et indisciplinés. Résultat : le Néo-Zélandais permettait à son équipe de recoller à 3-3 à la vingtième minute, avant de donner l'avantage à son équipe seize minutes plus tard. À la pause, et malgré deux cartons jaunes distribués à Reda Wardi (27e) et Romain Sazy (31e) -contre un seul côté UBB, pour Jandré Marais (36e)- les Maritimes menaient donc logiquement (6-3).

Première victoire rochelaise à Chaban-Delmas depuis 2015

De quoi envisager un réveil bordelais, suite à une soufflante de Christophe Urios ? Si on parierait les yeux fermés que les murs de Chaban-Delmas ont bien dû trembler à la pause, ce sont pourtant les Maritimes qui revenaient révoltés des vestiaires, et inscrivaient un essai dès la 41e minute de jeu, par l'intenable Dillyn Leyds (13-3). Et bien décidés à tuer tout suspense, les Rochelais continuaient d'appuyer sur l'accélérateur, en inscrivant un nouvel essai par Levani Botia huit minutes plus tard. 18-6, les Bordelais ne reviendront jamais. Dépassés en conquête, dans le combat mais également au large, les joueurs de Christophe Urios ne parvenaient à réagir.

Pire, un essai inscrit en bout de ligne par Jules Favre, à la 69e minute de jeu, venait provisoirement offrir le bonus aux Maritimes (26-6). L'enjeu pour les Bordelais n'était alors évidemment plus d'aller chercher la victoire, aux oubliettes depuis de longues minutes, mais simplement d'ôter le bonus offensif à leurs adversaires du soir. Ce que parvenait à faire Scott Higginbotham, sur la seule véritable phase de possession bordelaise, à la 76e minute de jeu. En suivant, les Rochelais tentaient de rattraper le temps perdu, mais ne réussissaient pas à remettre la main sur ce précieux bonus.

Il n'empêche qu'au terme d'une rencontre qu'ils auront finalement largement dominé, les joueurs de Jono Gibbes s'imposent 26-11, et réalisent un deuxième gros coup en déplacement, suite à leur victoire contre Toulon (11-29), mi-février. Mieux, en disposant d'un concurrent direct aux phases finales (qu'ils n'avaient plus battu à Chaban-Delmas depuis mars 2015), les Maritimes font un grand pas vers la qualification, puisqu'ils mettent le Racing 92 et Clermont à quatre longueurs, dans la course à la deuxième place. Les Rochelais tenteront de confirmer ce bon résultat par la réception du LOU, le week-end du 16 avril.

De leur côté, après un début d'année civile au quasi-parfait (une seule défaite lors de leurs huit premiers matchs), les Bordelais réalisent la mauvaise opération de la journée. En cas de victoire toulonnaise sur la pelouse du LOU ce samedi soir, les Girondins glisseraient à une sixième place évidemment peu confortable. Les joueurs de Christophe Urios devront désormais réagir sur la pelouse d'Agen dans trois semaines.