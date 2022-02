10 : Kotaro Matsushima a retrouvé ses jambes

Ces derniers temps, l’ailier ou arrière japonais de l’ASM a plus fait parler de lui en dehors que sur le terrain. Opposé à la vaccination, Kotaro Matsushima aurait même pu ne plus jouer s’il n’avait pas été positif au Covid courant janvier. Depuis, l’arrière a fait son retour sur les terrains contre Sale avat d’enchaîner à Pau, puis à Brive.

Dans le derby, le Japonais s’est montré très en jambes. Le Clermontois a notamment franchi à deux reprises battant près de dix défenseurs en onze courses ballon en mains. Une performance de haut-vol et une bonne nouvelle pour la fin de saison clermontoise.

2 : Le Racing, élève modèle et dispicliné

Samedi dernier, lors du match en retard comptant pour la 13e journée, face à Pau, les joueurs du Racing 92 ont terminé la rencontre avec seulement deux pénalités concédées. La première le fut par le pilier Trevor Nyakane; la seconde par le deuxième ligne Boris Palu. Ce record, depuis le passage à l’ère professionnelle, risque de tenir longtemps, tellement la performance semble incroyable.

5 joueurs ont joué tous les matchs

Ils sont cinq ! Cinq à avoir joué tous les matchs depuis le début de saison. Ils sont trois à être entré lors des dix-sept journées : l’ouvreur lyonnais Léo Berdeu, le demi de mêlée parisien Arthur Coville (à droite) et du pilier palois Nicolas Corato (à gauche). Deux joueurs ne comptent que seize feuilles de match mais leur équipe a un match de retard : les Toulousains Selevasio Tolofua et Rodrigue Neti. À noter que le joueur qui a joué le plus est le centre biarrot Francis Saili avec 1 199 minutes.

100 : Juan Imhoff à cent à l’heure

L'ailier argentin du Racing 92, qui s'est récemment hissé dans le haut du classement des meilleurs marqueurs de Champions Cup, vient encore une fois de franchir un nouveau cap. Face à Pau samedi dernier et sur une passe de son coéquipier australien Kurtley Beale, Juan Imhoff a marqué son 100e essai sous les couleurs du club francilien, où il est arrivé au lendemain de la Coupe du monde 2011.

Juan Imhoff - Racing 92Icon Sport

10 ans depuis la dernière victoire de Montpellier à Brive

Les Brivistes savent toujours recevoir les Montpelliérains comme il se doit. Car en 21 ans d’histoire de ces oppositions, les Cistes ne se sont imposés que deux fois en Corrèze. La première fois, c’était en décembre 2007 (6-9). La seconde, le 7 janvier 2012 (9-23). Les Héraultais avaient marqué deux essais pas Yoann Audrin et Alex Tulou. Et depuis ? Plus rien. Les Brivistes restent sur une série de six victoires consécutives au Stadium contre le MHR.

3 points de retard sur Toulon pour le BO

Dans la course au maintien que se livrent Biarritz, Toulon, Perpignan ou Brive, le BO a vu le RCT lui repasser devant le week-end dernier. S’ils comptent encore deux matchs en retard, les Varois (13e) ont aujourd’hui trois points d’avance sur le BO. "Nous sommes dans une situation où nous jouons notre vie. Nous irons donc à Paris pour essayer de ramener des points" annonce le biarrot François Vergnaud.

8 : Lyon, la pêche au bonus

Avec huit bonus décrochés depuis le début de saison soit l’équivalent de deux victoires supplémentaires, Lyon est la deuxième équipe qui en compte le plus derrière La Rochelle (9). Au niveau de l’équilibre, le Lou a décroché quatre points de bonus défensif et autant d’offensif.