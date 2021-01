La discipline a débloqué le début de rencontre entre ces deux ambitieux rêvant de titre. A l’issue du premier quart d’heure, Yato puis Pélissié ont laissé les leurs à 13 contre 15, synonyme d’indiscipline arverne face à la légère domination unioniste.

Les Girondins ont ainsi insisté plusieurs fois en pénal’touches à 5m pour marquer après maul par Lamothe (15e). Mais cette domination au score n’a pas duré longtemps car après une interception de Matsushima et une percée de Raka, c’est Penaud qui a marqué un essai permettant un 7-7 malgré la double infériorité numérique (20e). Les buteurs Jalibert et Parra ont ensuite fait le score jusqu’à un 13-10 à la pause.

Barraque a fêté sa prolongation

Dès la reprise, un jeu tactique s’est mis en place après les consignes des staffs. Les soucis en touches des Auvergnats (8 ballons perdus sur propre lancer) se sont confirmés, les empêchant de prétendre marquer d’avantage de points, notamment sur pénal’touches, malgré une meilleure possession. Mais les Grenats ont eu la mauvaise idée d’aussi perdre des balles en touches et de ne plus trouver de solutions offensives. Dans les deux camps, on a alterné aux pieds et commis quelques maladresses, rendant ce deuxième acte moins savoureux au niveau du jeu.

Les buteurs ont alors eu l’occasion de gagner le match ou d’attribuer un bonus. Des 50m face et à 5 minutes du terme, Barraque a fêté sa prolongation de contrat dans la semaine en passant la pénalité du match nul à 16 partout.

Le weekend prochain avec la 19e journée à disputer en avance, Bordeaux-Bègles se déplacera au Racing 92 quand Clermont recevra Castres. Deux salles, deux ambiances.