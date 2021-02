L'UBB poursuit son sans-faute en 2021. Et fait tomber un nouveau concurrent direct dans la course aux phases finales. Après Lyon, Toulon, le Racing et Clermont, le club au scapulaire s'est offert le scalp du Stade Français. Sans aucune difficulté. Grâce à quatre essais signés Cazeaux (9e), Botica (49e), Lam (55e) et Buros (80e), les Girondins empochent même un précieux bonus offensif. Paris, stérile à l'extérieur depuis octobre 2020, s'est fait cueillir sur les deux entames de mi-temps.

Déjà fessé 52-3 la saison dernière à Chaban, le Stade Français s'est montré tout aussi transparent ce samedi dans l'antre de l'Union Bordeaux-Bègles. Son manager Gonzalo Quesada, inquiet en milieu de semaine quant à la possibilité de coucher 23 noms sur la feuille de match en raison d'une cascade de blessures, ressort aussi de cette partie avec une avalanche de doutes. Un cauchemar en deux actes. Menés 16-0 avant même le quart d'heure de jeu, les Parisiens ont aussi encaissé un 15-0 au retour des vestiaires.

Botica retrouve la précision

Sans être flamboyant ni d'une propreté chirurgicale, en témoigne la douzaine de pénalités concédées, le XV girondin a puni Paris à quasiment chaque erreur. Grâce, notamment, à un Ben Botica à l'instinct de buteur retrouvé. A seulement 75% de réussite face aux perches avant le coup d'envoi, le meilleur joueur de la saison 2017-2018 n'a pas tremblé face au Stade Français. Avec un joli 8/9. Auteur également d'un essai, la doublure de Matthieu Jalibert a inscrit 27 des 44 points de son équipe. Laissant à Afa Amosa le soin de passer symboliquement la dernière transformation, la veille de rejoindre l'Aviron Bayonnais en qualité de joker médical.

Si l'UBB, à la faveur d'un calendrier désormais particulièrement favorable sur le papier, se met dans les dispositions idéales dans la course aux phases finales, Paris se complique de plus en plus la tâche. Avec quatre défaites sur les cinq dernières sorties, les coéquipiers de Joris Segonds pourraient voir le wagon des qualifiables s'éloigner à l'issue de cette 16e journée. Le déplacement à La Rochelle, samedi prochain, s'annonce déjà périlleux.