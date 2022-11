Une performance qui laisse penser que le RCT sans son Puma n’a pas vraiment le même rendement. Il était d’ailleurs absent, retenu par sa sélection nationale, lors de la dernière sortie des joueurs du duo Mignoni-Azéma face à Montpellier, avec une défaite à la clé.

D’abord, c’est lui qui a inscrit le deuxième essai varois (67e) au cœur d’une période de dix minutes où les Rouge et Noir ont vraiment pris l’ascendant sur leur adversaire. Et ça, l’Argentin n’y est pas étranger. Son essai tout en puissance, scellant le sort d’une rencontre pourtant bien mal embarquée pour son équipe, en est un parfait exemple. Sa faculté à porter le ballon et gagner les collisions a permis de jouer dans l’avancée, notamment en seconde période. Souvent à l’origine des mouvements offensif, il a su jouer juste, sans jamais trop en faire.

Ensuite, son abattage dans la zone de "contest", qui n’est plus à prouver, a encore une fois fait des merveilles. Souvent, il a contraint les Parisiens à s’employer fortement pour le sortir de cette zone, permettant le replacement défensif des siens. "Facundo nous apporte sa densité, a commenté le demi de mêlée Baptiste Serin. Physiquement, il a été omniprésent. On sent que c’est un mec qui aime le club mais aussi ses partenaires et qui procure son envie de gagner. C’est important d’avoir des meneurs comme lui. Quand il prend la parole, et il l’a fait à la mi-temps, il l’assume sur le terrain." Dont acte.