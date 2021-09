Depuis la retraite de Yannick Nyanga il y a trois ans, le sujet du numéro 8 revient souvent sur la table, du côté des Hauts-de-Seine. Si l’an passé, Antonie Claassen (aujourd’hui licencié à Suresnes, en Nationale) fit un bon début de saison, il fut ensuite rattrapé par le poids des ans et termina l’exercice 2020-2021 le corps fourbu et la mine lasse. Jordan Joseph ? Le jeune homme, évidemment talentueux, est encore un diamant brut et comme il nous le confiait récemment, a beaucoup trop flâné ces deux dernières années pour espérer autre chose qu’un statut de "numérobis"

En l’absence de Fabien Sanconnie, toujours en convalescence, Yoan Tanga a donc livré à Jean-Bouin une superbe performance et, bien que défaillant sous deux renvois, fut de tous les bons coups du Racing 92 en attaque. Tanga va vite, saute en touche et défend bien. S’imposera-t-il cette saison ? À son sujet, Laurent Travers expliquait samedi soir : "Yoan Tanga a encore des petits déchets à gommer. Mais comme le vin du président Lorenzetti, il est en train de prendre en maturité. On fera en sorte qu’il soit très bon et que l’on puisse y goûter vite, cette saison."