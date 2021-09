Après avoir inscrit 17 des 27 points de son équipe face à l’UBB deux semaines plus tôt, Herron a encore été un des grands hommes de la victoire basque. Outre sa précision face aux perches (8 sur 9), l’ancien numéro dix des Harlequins a montré qu’il était un joueur de caractère, capable de vite se ressaisir après un échec. Un exemple ? Alors qu’on ne jouait que depuis deux minutes, les Biarrots obtenaient une pénalité. Le tee mettait du temps à arriver et la tentative lointaine du numéro dix fuyait les perches. Son seul échec de l’après-midi. Un autre ? Malgré deux pénaltouches non trouvées (5e, 48e), il ne s’est pas laissé envahir par le doute et s’est montré très appliqué dans la conduite du jeu et au niveau de l’occupation.

Débarqué en France dans l’anonymat total il y a quelques semaines, il est aujourd’hui le meilleur réalisateur du Top 14 (50 points, 90 % de réussite). Si le BO réalise un très bon début de saison, l’Anglais n’y est évidemment pas pour rien. "Quand il y a des mecs comme Johnny Dyer qui mettent les mains dans tous les rucks et que Brett Herron passe les pénalités, le rugby, c’est plus facile", soulignait le troisième ligne Mathieu Hirigoyen samedi après-midi. "C’est un garçon talentueux, complétait Shaun Sowerby. Il y a quatre ou cinq ans, il était le meilleur joueur mondial à son âge. C’était un grand espoir." Des blessures couplées à l’explosion de Marcus Smith ne lui ont pas permis de faire son trou aux Harlequins. Les supporters biarrots ne vont pas s’en plaindre.