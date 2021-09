Il a marqué un triplé face à Brive, mais on lui a enlevé car le troisième essai de Ben Lam a été finalement annulé par M. Marchat pour une faute d’un de ses coéquipiers au préalable. Le longiligne trois-quarts aile néo-zélandais devra donc se contenter d’un doublé officiel. Deux essais marqués coup sur coup : 59e et 63e en bout de ligne et sans opposition sur des services de Matthieu Jalibert et de Romain Buros. Mais à la 53eminute, Ben Lam avait fait se lever le stade sur une énorme percée plein champ et non sur son aile sur trente ou quarante mètres, une accélération qui dynamita la défense de Brive. On crut même qu’il irait au bout en solo mais, rattrapé in extremis, il trouva le soutien de Matthieu Jalibert à sa droite (mais l’action n’aboutit pas au final). Ben Lam se retrouvait dimanche matin en tête du classement des marqueurs d’essais du Top 14 avec quatre réalisations. L’an passé, il en avait marqué six.

Christophe Urios et son staff ont toujours maintenu leur confiance en ce joueur arrivé en 2020. La saison dernière, il fut vingt fois titularisé en Top 14. Ben Lam conserve donc un gros crédit même s’il a pu apparaître un peu trop timide en certaines occasions. Il n’a jamais été all black mais fut un "taulier" de la sélection néo-zélandaise à VII. On dit souvent qu’il a besoin de champ pour exprimer ses qualités. Il est donc tributaire de la production globale de son équipe, il n’est jamais aussi précieux que dans le rôle de "finisseur" des actions d’envergure quand il déplie ses grands compas.