À l’issue du derby de ce samedi, le manager castrais Pierre-Henry Broncan préférait presque ironiser sur le sujet : "Quand vous voyez le match du Dupont… Qu’est-ce que vous voulez faire ? À chaque fois qu’il touche le ballon, il fait des différences. Les autres sont bien sûr excellents mais avec lui sur la pelouse, tout est beaucoup plus facile." En effet, difficile de contredire l’homme fort du CO.

Dupont a fait du Dupont.Toujours bien placé, il a distribué le jeu à son rythme tout en cassant des plaquages quand il le fallait, en atteste son offrande pour Romain Ntamack. Mais l’histoire est encore plus belle quand on remonte quelques années en arrière… En 2017, Pierre-Henry Broncan est un des maillons forts du staff d’Ugo Mola auStade toulousain. Il occupe notamment le poste de recruteur du club haut-garonnais. Vous nous suivez ? Le Gersois signe alors un énorme coup sur le marché des transferts en enrôlant un jeune demi de mêlée qui fait des merveilles sous le maillot castrais. Ce jeune prodige se nomme Antoine Dupont.

Plus de quatre ans plus tard, le jeune numéro 9 est devenu grand, très grand même. Considéré comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, il s’est rappelé aux bons souvenirs d’un des grands artisans de sa signature à Toulouse. Pierre-Henry Broncan a, en quelque sorte, participé à construire la machine qu’est le Stade toulousain aujourd’hui. Et force est de constater que ce samedi soir, il a subi les foudres du monstre qu’il a habillé pendant des mois avec Ugo Mola et son staff.