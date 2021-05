Montpellier peut savourer avec un plaisir non dissimulé son parcours remarquable en Challenge Cup. La prestation proposée au Recreation Ground de Bath lors de la demi-finale de la compétition, atteste du bel état de forme et d'esprit des troupes de Philippe Saint-André. Même si l'ancien sélectionneur aura mis du temps à imprimer son tempo depuis l'éviction de Xavier Garbajosa, le temps où les éléments contraires se multipliaient semble éloigné. Six victoires consécutives toutes compétitions confondues ont remis le club sur les bons rails et si le maintien en Top 14 reste la priorité, gagner un trophée et garnir un palmarès ne sera assurément pas galvaudé.

Alexandre Bécognée symbolise ce renouveau, l'ancien Montois brille au sein de la troisième ligne depuis plusieurs semaines : "La solidarité est bien présente au club, si on a fait un grand match à Bath comme depuis quelques temps, c'est grâce à une défense de qualité. C'est un signe que nous sommes sur le bon chemin." En alignant les performances, le MHR compile du crédit, il rajoute :"Pendant trop longtemps, nous avions perdu l'habitude de gagner. La confiance s'installe clairement. Mais depuis le début de la saison, rien ne nous aura été épargné donc nous resterons vigilants pour la suite. Et le rythme qui nous attend sera clairement copieux".

Cadence infernale, turn-over de mise

Effectivement, en évoquant le sprint final de Montpellier, le calendrier démentiel s'annonce épique. Cinq rencontres attendent les Héraultais durant le mois de Mai dont la finale face à Leicester à Twickenham ! Une superposition de dates qui vont confronter les Héraultais à des choix inévitables. Pas de quoi effrayer Alexandre Bécognée et un certain appétit :"C'est vrai que ce qui s'annonce va être tendu à gérer. L'adaptation sera le maître-mot, on va tourner régulièrement et chacun va y participer, c'est pas plus mal d'impliquer tout le groupe et d'incorporer un maximum de joueurs." De quoi donner du temps de jeu en pagaille à quelques jeunes pousses comme Arroyo, Vallée, Maximim et autres révélations telles Foursans, le demi d'ouverture ayant déjà répondu présent avec bonheur lors de ses premières intronisations.

Pourtant, si la progression entrevue est palpable dans les résultats ainsi que dans le contenu, le rythme n'impose donc aucune pause de circonstance. Avec six défaites concédées au GGL Stadium en Top 14 et seulement quatre unités d'avance sur les Palois, actuels barragistes, l'avenir de Montpellier n'est pas encore établi dans la pierre, la moindre incartade serait mal perçue. La Rochelle débarque samedi dans l'Hérault, après avoir ébloui le rugby européen d'une victoire retentissante face au Leinster. Un argument supplémentaire du poids pris par les Maritimes dans l'hexagone, parvenant à rivaliser droit dans les yeux avec les cadors de la Champions Cup. Pas une mince affaire pour le MHR, prévenu et soucieux d'optimiser mathématiquement sa situation comptable.

Top 14 - Alexandre Bécognée (Montpellier)Icon Sport

Si Anthony Bouthier avait déclaré il y a peu : "Que ces épreuves que nous avions vécues nous ferait grandir à l'avenir", la leçon devra être bel et bien retenue sous peine d'une nouvelle mise en garde et de quelques sueurs froides en cas d'échec face aux Rochelais. Un adversaire de taille, qui s'apparente à un nouvel ogre du championnat tant sa régularité dépasse les frontières, Alexandre Bécognée poursuit : "Depuis deux mois c'est mieux certes, mais cette treizième place on l'a dans un coin de la tête. Après j'avoue qu'on vit une saison assez dingue ! Si en championnat on peut largement faire mieux, les sensations en Coupe d'Europe sont fabuleuses, c'est aussi pour cette raison que je suis venu à Montpellier." Le MHR aura peut-être quelques certitudes supplémentaires en écartant de leur route le Stade Rochelais, se délestant d'un hiver tortueux sous bien des aspects, avec la bonne idée de confirmer que ce groupe a bel et bien effectué enfin sa propre mutation.