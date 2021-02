Le match : Le Stade sans forcer

La première mi-temps est foudroyante. Sur un de leurs premiers mouvements, les Toulousains marquent par Kolbe, qui sur de grands espaces envoie trois défenseurs sur le carreau. Balès permet de doubler la mise (avec l'aide de l'arbitrage vidéo et l'essai de pénalité) en coin suite à une belle percée de Lebel à l'intérieur. Enfin, Meafou, tout en puissance, parvient à pivoter grâce à Elstadt et s'écrouler dans l'en-but malgré la pression adverse. Les Palois offrent pourtant une belle résistance, au sol notamment, et le score paraît cruel.

Top 14 - Emmanuel Meafou (Stade toulousain) suite à son essai contre la Section paloiseIcon Sport

De retour des vestiaires, les échanges sont plutôt fermés au point de ne pas offrir beaucoup d'actions. Sûrement le contre-coup des trois semaines sans compétition des Toulousains. Ceux-ci parviennent toutefois à inscrire un quatrième essai. Le capitaine du soir, Huget, conclut à merveille une contre-attaque dans le couloir droit grâce à un crochet intérieur.

Le joueur : Ahki, l'homme à tout faire

L'idée ici n'est pas de banaliser l'exploit de Kolbe sur le premier essai. Il ne faudrait jamais s'habituer à un tel talent. Mais davantage dans l'ombre, le centre Pita Ahki a encore une fois démontré toute l'importance qu'il revêt dans le système d'Ugo Mola. A l'origine des deux premiers essais, le Néo-Zélandais a joué un rôle décisif dans la victoire bonifiée des siens. Ce vendredi soir, c'est davantage par sa capacité à créer que sa puissance que Pita Ahki s'est illustré. Par ailleurs, le spécialiste du VII a encore une fois montré l'exemple en termes de plaquages. Une façon de prouver que c'est l'un des meilleurs à son poste actuellement en championnat.

Le fait : Le réalisme saisissant des Toulousains

Top 14 - Alexi Balès (Stade toulousain) était très disponible contre la Section paloiseIcon Sport

C'était de notoriété publique, mais cette nouvelle démonstration de réalisme a épaté. Sans avoir beaucoup d'occasions, le Stade toulousain n'a eu besoin que de quelques défaillances paloises pour marquer et prendre le large. L'effectif d'Ugo Mola regorge de qualités hautement redoutables, et ce même sans les internationaux, actuellement en sélection. Lebel, Balès, Ahki, Kolbe, Huget et Meafou pour ne citer qu'eux ont réussi à faire des différences. Et cet opportunisme poussé à l'extrême sera des plus précieux avec la saison régulière qui touche bientôt à sa fin.

La question : Les Palois ont-ils manqué d'ambition ?

Il y avait de la contrariété dans la voix de Lespiaucq-Brettes après le coup de sifflet final au micro de Canal+ Sport : "On paye notre indiscipline en première mi-temps, notamment avec ce contre de 80 mètres... Rien que sur cette première mi-temps, on n'est pas dans les clous et pendant tout le match c'est impossible à rattraper." Le capitaine, pas impuissant mais mécontent, a certes pointé la force des Toulousains dans les ballons de récupération notamment. Mais il affirme que ses coéquipiers étaient venus pour un résultat à Ernest-Wallon. Car les Toulousains ne sont pas invincibles et la Section a pris le match par le bon bout en insistant dans le jeu au sol (4 pénalités gagnées). Mais la défense sur les extérieurs a pêché.

Top 14 - Quentin Lespiaucq-Brettes, capitaine de la Section paloise, s'est démené mais cela n'a pas suffi.Icon Sport

Aussi, on pourra questionner les choix des Palois. Juste avant la mi-temps, à 24-3, Hastoy se range de l'avis de son staff et choisit la pénalité. Pareil à l'heure de jeu, alors que le score est de 24 à 6... Les hommes du trio Lanne-Petit - Domingo - Tito n'auront pas été en dehors du coup mais se seront rendus coupables d'un excès de patience, quand il fallait accélérer.