Le résumé :

Dans la lignée du match aller, remporté 33 à 30 par les Clermontois au Michelin, les deux équipes ont offert un joli spectacle aux téléspectateurs, et aux quelques partenaires chanceux présents en tribunes, malgré l’horaire du match (21h). Assoiffée de points en vue de la course à la qualif’, la formation auvergnate démarre les hostilités. Après un début de rencontre un peu fou, allant de turnover en turnover, les visiteurs récupèrent un énième ballon par le biais de Peter Betham. Le cuir vit de mains en mains et parvient jusqu’à celles de Damian Penaud, qui conclut le travail en bout de ligne (7e).

La sortie sur blessure de Cheslin Kolbe deux minutes plus tard (il reviendra sur la pelouse en seconde période) n’affecte pas le moral de Toulousains qui débloquent leur compteur au quart d’heure de jeu, par la botte de Thomas Ramos (3-5).

Mais la furia clermontoise fait de nouveau des dégâts dans la défense adverse. Par la conquête cette fois, avec un bon ballon porté conclu par le talonneur Étienne Fourcade (20e). En fait, Toulouse n’est alors pas tellement dans le match. L’équipe fraichement sacrée championne d’Europe, laisse même échapper quelques munitions. Ils perdent ainsi deux ballons sur leur propre lancer en touche. Les locaux se sont-ils vraiment remis de leur dernier week-end chargé ? On a à peine eu le temps de se poser la question que le surpuissant deuxième ligne Emmanuel Meafou s’écroule derrière la ligne pour permettre aux siens de recoller (10-10).

Le réveil des hommes d’Ugo Mola se confirme, avec quelques minutes plus tard (27e), un nouvel essai signé Antoine Dupont. Deux ballons aplatis de chaque côté déjà, le ton est donné.

D’autant que Clermont fait énormément parler sa puissance, à l’image d’un Falatea qui va lui aussi à dame (17-17). Le score bascule en faveur des locaux juste avant a mi-temps, la faute à un petit cafouillage adverse puis à un superbe enchaînement (voir plus bas).

En seconde période, l’ASM démarre comme elle avait débuté la première, avec un essai (Yato, 44e). Mais, par manque d’application, et par manque de discipline dans leur camp, les Jaune et Bleu donnent de nombreuses balles à la fine gâchette qu’est Thomas Ramos. Et si Morgan Parra, en grande réussite ces derniers temps, tente de maintenir les siens à flot, l’arrière toulousain est sans pitié et s’offre une soirée à 21 points (3 transformations, 5 pénalités).

Au fil des dernières minutes et des grattages de Haut-garonnais efficaces dans les rucks, Clermont voit ses dernières munitions s’envoler. Et avec elles, la victoire, ainsi qu’un point de bonus défensif, qui a longtemps semblé à sa portée. Toulouse, de son côté, récupère la première place du classement et n’aura besoin que d’un petit point la semaine prochaine pour s’assurer une demi-finale de Top 14.

Top 14 - S'ils ont su tenir tête aux Toulousains, Morgan Parra et l'ASM repartent bredouilles d'Ernest-WallonIcon Sport

L’action du match : Un petit cafouillage et un brin de génie

La 40ème minute de jeu est passée, le score est de 17 partout et Toulouse bénéficie d’une mêlée située légèrement dans son camp. Après avoir introduit, le numéro 9 stadiste Antoine Dupont suit le sens imposé par la poussée des deux packs, et éjecte côté fermé, vers Thomas Ramos. L’arrière international met les gaz, échappant au passage au placage de Vili. Mais alors qu’ils se retrouve encerclé par trois Clermontois, il fait le choix de la passe vers l’intérieur… Hasardeuse, la transmission est récupérée par Bézy près de ses 22 mètres, qui n’a plus qu’à se débarrasser du ballon pour mettre un terme à la première période.

Or, pressé par Antoine Dupont, le demi de mêlée clermontois manque son dégagement et le ballon gicle vers l’arrière. Damian Penaud tape le cuir à l'aide de son pied. Pour l’envoyer en touche ? Non, car Thomas Ramos semble contrer la balle qui revient comme par magie dans les bras d’un Antoine Dupont encore au sol. Tolofua éjecte rapidement le ballon du regroupement, puis Meafou effectue une de ses charges dévastatrices dont il a le secret.

Et, décidément, ce sont les avants rouge et noir qui font vivre le ballon lors de cette action des locaux. Tolofua, toujours en position de demi de mêlée, transmet la gonfle au pilier Cyril Baille, qui décale d’une jolie passe volleyée son compère de la première ligne, Charlie Faumuina. Le All Black imite le Français et transmet aussitôt sur un pas à Romain Ntamack. Profitant de l'ouverture créée dans la défense des Jaunards, l’ouvreur haut-garonnais peut aller en terre promise. Et planter un essai un peu fou, à la suite d’un très joli mouvement précédé d’un petit cafouillage. Ntamack redonne ainsi l’avantage aux siens juste avant la pause, alors que l’action aurait pu être annihilée par l’ASM quelques secondes plus tôt…

Top 14 - Romain Ntamack (Toulouse) a permis aux siens de reprendre l'avantage juste avant la pause.Icon Sport

Le constat : Les Rouge et Noir ont bien récupéré

Après une finale de Champions Cup chahutée et remportée au prix d’un combat dantesque, le Stade toulousain semblait avoir bien récupéré ce samedi soir. Avec une victoire acquise face à un très sérieux prétendant aux phases finales, les hommes d’Ugo Mola ont montré qu’ils en avaient encore sous la pédale, même après s’être farcis les charges destructrices de Skelton, Alldritt et consorts pendant 80 minutes, une semaine auparavant.

Car s’ils ont subi à plusieurs reprises les assauts jaune et bleu, les Hauts-Garonnais ont su faire un temps le dos rond et, par séquence, montrer quelques belles fulgurances. Ce qui les a d’ailleurs conduit à passer la ligne d’en-but à trois reprises.

La semaine de décrassage et d’entraînement a donc été fructueuse, au vu du visage sérieux affiché par les Toulousains au cours de ce nouveau gros combat. D’autant qu’à la suite de leur cinquième sacre européen, plus de deux jours de grandes festivités avaient suivi. Malgré cela, Toulouse avait plutôt bonne mine, et surtout pas la gueule de bois.

La décla’ de Sébastien Bézy : "Toulouse mérite amplement de gagner"

Au micro de Canal + après la rencontre, le demi de mêlée clermontois Sébastien Bézy a regretté le manque d’application de son équipe sur certaines phases, alors qu’elle est longtemps restée dans la course pour gagner la match, ou au moins repartir avec un point de bonus défensif dans ses valises. "On savait qu'on n'était pas qualifiés, donc on voulait prendre le plus de points possibles. Mais ce soir, on n’a pas réussi, même si ça se joue à pas grand chose. Après, Toulouse mérite amplement de gagner aujourd’hui. On a commis trop de petites fautes qui leur ont permis de remporter ce match", a déclaré l’ancien Toulousain, décidément pas mauvais perdant.

La question : L'ASM est-elle encore favorite pour se qualifier ?

À Ernest-Wallon, Clermont a montré un beau visage. Par intermittence, Clermont a même dominé. Mais au final, Clermont repart bredouille de son voyage à Toulouse. Longtemps dans l’escarcelle des Auvergnats, le petit point de bonus défensif qui manque à la fin, pourrait être regretté ces prochains jours, du côté du Puy-de-Dôme. Car un point en plus au classement n’aurait vraiment pas fait de mal aux hommes de Franck Azéma, dans cette course aux barrages plus incertaine que jamais.

À une semaine de la fin de la phase régulière, l’ASM a certes son destin entre les mains, mais le calendrier ne plaide pas tellement en sa faveur. Les Jaunards devront en effet se défaire de très solides Rochelais, vice-champions d’Europe, actuels deuxièmes du Top 14, et en quête d’un ticket direct pour les demi-finales pas encore en leur possession. Un match extrêmement difficile s’annonce donc du côté du Michelin.

L’issue de la saison est d’autant plus incertaine pour Clermont que les résultats de cette 25ème journée n’ont pas joué en sa faveur. Le Stade Français a disposé de Lyon vendredi, tandis que Toulon et Castres ont également fait le boulot. Désormais, les deux premières formations citées ne pointent plus qu’à une longueur de la cinquième place, actuellement occupée par l’ASM. Castres, qui reçoit Toulon samedi prochain, est aussi revenu à trois points. Pas vraiment de certitudes donc pour les Clermontois qui devront réitérer ce qu’ils ont fait de bien ce samedi soir, au risque de voir une, deux voire trois formations leur passer devant.

L'ASM est-elle toujours favorite pour se qualifier ? Sondage 352 vote(s) Oui Non

Par Dorian VIDAL