Le match

A la pause le MHR mène d'un petit point, le bénéfice d'un réalisme à toute épreuve et ce malgré des fautes. Le Racing 92 aussi se rend coupable de nombreuses pénalités et la belle animation de Machenaud et Trinh-Duc ne peut rien au manque de réalisme des leurs, qui finissent quand même par marquer par l'intermédiaire de Dupichot (35e).

Top 14 - Louis Dupichot (Racing 92) marque en bout de ligne contre MontpellierIcon Sport

En supériorité numérique, le MHR marque dix points et se donne de l'air mais les quelques possessions propres du Racing sont décisives. Les Franciliens se paieront le luxe de passer devant au score pour la première fois à la 78e minute. Les Montpelliérains peuvent nourrir des regrets.

Le joueur : Le soldat Paillaugue malgré tout

Au club depuis douze ans, le demi de mêlée Benoît Paillaugue est un modèle. Si ses coups de pied d'occupation ont longtemps éloigné le danger des lignes arrière franciliennes, c'est surtout par son héroïsme qu'il a marqué la rencontre. Titularisé à l'ouverture, le natif de La Rochelle a été touché à l'épaule tôt dans la deuxième période. Mais un regard sur le banc suffisait pour comprendre les insuffisances du MHR au poste d'ouvreur. Alors, grimaçant, le vice-champion de France 2011 s'est remis sur pied et a fini la rencontre. Les maux sont nombreux à Montpellier mais l'état d'esprit de Benoît Paillaugue est un exemple à suivre.



Le fait : Un Racing indiscipliné mais supérieur

La conquête du Racing est l'une des meilleures rampes de lancement du championnat. Mais cette soirée au GGL Stadium est à jeter aux oubliettes : huit ballons perdus en touche, des occasions franches gâchées par des fautes... Les Racingmen ont gagné mais non sans difficulté. Leur salut est venu de la botte d'Antoine Gibert en fin de rencontre, mais on notera la force de cette équipe dès lors que les enchaînements sont bons. Ce qui donne l'impression que le Racing est quasiment inarrêtable lorsqu'il est à 100%...

Top 14 - Antoine Gibert (Racing 92) incrit la pénalité de la gagne contre MontpellierIcon Sport

Le chiffre : 17 pénalités concédées, le cœur du problème montpelliérain

Le spectacle après l'heure de jeu est l'exemple parfait du mal montpelliérain. Avec huit points d'avance, on aurait attendu du MHR plus d'assurance, d'autant plus quand on voit l'expérience cumulée sur la feuille de match. Malheureusement, c'est une succession de pénalités en tout genre qui a pris place, avec notamment une mêlée fermée très bousculée (4 pénalités contre, dont celle de la victoire). Ce qui explique les 16 points au classement perdus cette saison dans les dix dernières minutes par les hommes de Philippe Saint-André.



La question : le MHR est-il condamné à jouer le maintien ?

Il est difficile d'imaginer à une place de barragiste une équipe avec tant d'internationaux entraînée par Philippe Saint-André, ancien sélectionneur et coach avec une grande expérience. Mais c'est pourtant la position délicate dans laquelle se trouve Montpellier après la moitié des matchs disputés. On a d'ailleurs du mal à croire à un réveil tonitruant trois mois avant les phases finales comme ce fut le cas au printemps 2019. Le manque de consistance et la fragilité dans les fondamentaux sont les défaillances apparentes du Montpellier Hérault Rugby. Car le mal est sans doute plus profond. Cependant, alors que Xavier Garbajosa a été licencié et plusieurs joueurs ont été écartés, quelle serait la solution pour redresser le club du président Mohed Altrad, plus que jamais dos au mur ? Le calendrier à venir, à savoir les confrontations avec le Stade français, Castres et Agen, sera déterminant pour la fin de la saison des Montpelliérains.