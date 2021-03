Le résumé du match : Montpellier enlève un match haché

Comme attendu, c'est une rencontre étriquée qui s'est jouée entre deux des équipes les plus indisciplinées du championnat. Les 23 pénalités sifflées par M.Nuchy ce soir traduisent un match haché. Après 3 points passés de chaque côté, ce sont les Montpelliérains qui vont en premier à dame. Sur un jeu au pied contré de Lopez, Serfontein hérite du ballon et l'offre à Anthony Bouthier. L'arrière international, qui faisait son retour dans le XV, inscrit ici son premier essai de la saison. Les hommes de Saint-André sont même tout proches de doubler la mise mais Camara ne parvient pas à aplatir dans l'en-but (36'). Mais l'indiscipline des Cistes permet à Clermont de rester dans le match (9 pénalités concédées en première période).

Après deux mêlées sanctionnées pour Montpellier, l'ASM et George Moala ont un ballon d'attaque. Le centre perce magnifiquement avant de servir Raka qui marque avant la pause (10-13, m-t). Rattez et les siens tentent alors de repasser devant dès le retour des vestiaires. L'ancien rochelais joue un sublime numéro dans la défense clermontoise. L'action se termine par un essai d'Ouedraogo... refusé à la vidéo pour un en-avant de Rattez. Le reste du match pourrait se résumer à un duel de buteur, dans la tension qui règne dans le GGL Stadium. Lozowski (6/6) et Lopez (4/6) guident leurs équipes. Sébastien Bézy croit donner la victoire aux siens dans les dernières minutes après une action magnifique, mais la passe de Matsushima est en-avant. Montpellier tient finalement son succès important pour le maintien (22-16).

Le joueur : Lozowski parfait au pied

Montpellier peut souffler, Alex Lozowski a assuré à l'ouverture ce soir. Un des chantiers importants de cette saison était encore en question pour la rencontre face à Clermont. Benoît Paillaugues, qui a été replacé en 10, était trop juste et c'est finalement le joueur prêté par les Saracens qui a joué tout le match. Grand bien en a pris à Philippe Saint-André puisque l'Anglais a inscrit 17 des 22 points des siens, avec un parfait 6/6 en face des perches. Dans un match où le jeu au pied et l'indiscipline ont été prépondérants, la justesse de Lozowski a rassuré.

Même sous la pression, à l'image de sa dernière pénalité à quelques secondes de la fin, il n'a pas tremblé. De bon augure pour la fin de saison. En face, Camille Lopez a aussi beaucoup utilisé son jeu au pied mais pourra regretter ses deux échecs et son par-dessus contre, qui amène le premier essai montpelliérain.

Alex Lozowski a inscrit 17 des 22 points de son équipeIcon Sport

La stat' : 17 ballons perdus et 0 point pour Clermont

Clermont avait la place d'aller chercher un résultat sur la pelouse du GGL Stadium ce vendredi. Devant à la pause, les Auvergnats ont profité des éclairs de leurs stars, qui ont failli gommer les nombreuses erreurs tout au long du match. L'indiscipline déjà, les hommes de Franck Azéma ont été pénalisés 12 fois, dont 9 dans le seul second acte. Trop dur alors de tenir le score. D'autant plus que Camille Lopez et les siens ont perdu dans le jeu pas moins de 17 ballons. Un chiffre colossal qui a forcément joué un rôle important dans une rencontre aussi sérrée.

Imprécis, les Jaunards l'ont été jusqu'au bout, à l'image de ces deux occasions gâchées en fin de partie. Matsushima commet un en-avant sur l'essai refusé de Bézy, et derrière, Lopez manque une pénalité. Trois points qui auraient lors permis aux Clermontois de passer devant. Au lieu de ça, ils sont à nouveau sanctionnés en toute fin de match et effectuent ensuite un renvoi trop court, qui les fait échouer à 6 points des locaux. Clermont repart de Montpellier sans points et avec une frustration terrible.

La question : l'ASM s'est-elle sabordée toute seule ?

Certes, Montpellier ne doit son succès à personne. Dans le sillage de Lozowski, Rattez et Bouthier enfin convaincants, les Cistes ont joué leur jeu de bout en bout. Ils ont d'ailleurs, grâce à leur défense, provoqué beaucoup des pertes de balles de Clermont. Mais franchement, Clermont ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Déjà mentionnés plus haut, l'imprécision au pied de Lopez (4/6 face aux perches) et son jeu au pied contré, amenant le seul essai héraultais, coûtent cher. Alors qu'il passait la barre des 1000 points inscrits en Top 14, il a souffert de la comparaison avec Lozowski.

Fébriles, les Clermontois n'ont pas réussi à dérouler leur jeu, à tel point qu'on s'est parfois demandé qu'elle était l'équipe en manque de confiance pendant le match. Ultime couac, cet en-avant de Matsushima après une action d'envergure partie des 22m clermontois. Pourtant, tout était bien joué, le décalage de Betham, Naqalevu et Raka, le soutien de Matsushima derrière son ailier, et la fixation pour enfin donner à Bézy. Mais voilà, aujourd'hui, le match s'est joué à des détails comme celui-ci. L'ASM repart les mains vides, quand Montpellier tient enfin son succès référence.

Par Yanis GUILLOU