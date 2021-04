Le résumé : Un final haletant

De l’indiscipline encore et encore. C’est donc un duel de buteurs qui s’amorce dès les premières minutes de cette rencontre. Les Palois ne déméritent pas mais ne parviennent pas à mettre en danger les Bayonnais qui récupèrent beaucoup trop de ballons. L’enjeu est de taille, le maintien est dans toutes les pensées et les deux équipes se craignent avec une défense bien en place d’un côté comme de l’autre. Un bras de fer compliqué qui ne profite pas à la Section paloise dans cette première période. En plus des nombreuses pénalités les cartons jaunes tombent. Bayonne mène 18-12 à la pause.

La réaction des Palois ne se fait pas attendre, avec un essai de Tagitagivalu au retour des vestiaires. Cinq minutes plus tard la Section continue sur sa lancée, Tuimaba aplatit en coin. Une très belle entame de match pour les Palois qui prennent l’avantage et se donnent un peu d’air. Rapidement les Bayonnais se réveillent et concrétisent à leur tour. L’indiscipline est toujours présente et casse le rythme de cette rencontre. Le bras de fer continue et les deux équipes se répondent coup pour coup. Mais ce sont finalement les hommes de Geoffrey Lanne-Petit qui auront le dernier mot avec un superbe essai de Le Bail à la 75e. Les Palois l’emportent largement 43-33, et se relancent dans la course au maintien.

L'essai du match : Le Bail libère les siens

Comme au match aller, le demi de mêlée s'est montré décisif dans ce derby. A un moment aussi tendu que cette fin de match, et alors que la pression bayonnaise se faisait grandissante, Clovis Le Bail, à hauteur de Charly Malié pour conclure, était là au bon endroit au bon moment. On ne se lasse pas de son cadrage-débordement sur Maxime Lafage. Mais il faut aussi saluer l'arrière qui a fait une bonne partie du travail juste avant, trouvant une faille dans l'axe du terrain avec une relance ponctuée d'un défenseur battu et d'une passe après-contact. La présence ambiguë de Nicolas Corato, potentiellement auteur d'un écran sur un défenseur bayonnais, ne manquera pas de faire parler.

Les déclas : Pau savoure, Bayonne doit avaler la pilule

Entré à la 70e, Clovis Le Bail ne perd pas de temps et inscrit l’essai de la gagne qui creuse l’écart et sécurise la victoire des Palois. Le demi de mêlée savoure la victoire au micro de Canal + : "C’était important de gagner ce soir, important de prendre 4 points et surtout de ne rien leur laisser. On peut être fièr d’avoir gagné ce match. C’était un match concret, aujourd'hui on reste vivant, mais rien n'est gagné. Il va falloir continuer à aller chercher des points. On se remet la tête à l’endroit, on fait un match sérieux et on peut être fièr de nous et de cette équipe. Il faut savourer cette victoire, c’est une mission accomplie et il y en a encore d'autres qui arrivent."

Du côté de Bayonne, Arthur Duhau ne cache pas sa déception : "On est très déçu, on voulait faire un résultat ici. On va bien préparer le match du week-end prochain. Le carton rouge nous fait vraiment mal à la tête, on était souvent chez eux on avait l’occasion de marquer des points. On prend un essai à la fin, c’est vraiment décevant. Il nous a manqué un peu de maîtrise, on a essayé de se resserrer devant mais cela ne nous a pas sauvés."

La question : la Section va-t-elle sortir de la zone rouge ?

C'était sans aucun doute le match de tous les dangers qui attendait les Palois. D'une part, parce que la situation au classement était de plus en plus critique. Treizième à 7 points de l'antépénultième, la Section était sur une fâcheuse série de quatre défaites d'affilée. D'autre part parce que l'Aviron représente un rival géographique et sportif redoutable, friand lui aussi de ce genre de confrontations. La récente blessure d'Antoine Hastoy, métronome de cette saison paloise, n'a en rien arrangé les affaires de Pau. Mais cette cartouche de la dernière chance a été saisie par la Section, grâce à un fort caractère, et en dépit des deux cartons jaunes concédés coup sur coup. Avec ce succès crucial, les Palois ne réalisent pas seulement une belle opération sur le plan comptable, en revenant à 3 points de Bayonne et 4 de Montpellier. Ils se donnent les moyens de croire en leurs chances, portés par un caractère qui sera précieux dans la dernière ligne droite.