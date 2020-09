Le résumé

La première mi-temps est surtout marquée par la panne générale qui frappe le GGL Stadium. A la reprise, le MHR profite d'une mauvaise intervention de Tuimaba pour marquer par l'intermédiaire de Camara. La Section répond grâce à Hastoy, qui prend l'intervalle et sert Le Bail. Le ballon tombe du ciel dans les bras de Timu, celui-ci n'a plus qu'à aplatir juste avant la mi-temps.

Au retour de la pause, les hommes du duo Manca-Godignon rattrapent leur retard petit à petit grâce à la botte d'Antoine Hastoy par trois fois. Ce n'est qu'à la dernière action que l'arbitre se décide enfin à accorder l'essai de pénalité, synonyme de victoire paloise.

Clovis Le Bail face à Montpellier avec PauIcon Sport

Le fait : les Palois n'ont jamais paniqué

A 23-10 à la pause, on se dit que les Béarnais auront du mal à se refaire au vu du carton jaune d'Habel Kuffner et l'étouffante défense montpelliéraine. Mais celle-ci ne suffit pas. Du moins, elle est défaillante et concède beaucoup trop de pénalités. Même à 50 mètres en coin, même à 13 points de retard, Antoine Hastoy assume les coups de pied. Ses hommes montreront une belle preuve de caractère en poussant jusqu'à épuisement leurs adversaires qui multiplieront les fautes, notamment en mêlée fermée.

L'essai : Le coup de rein d'Hastoy

Il a suffi d'un espace à Antoine Hastoy, l'ouvreur béarnais, pour remettre les siens au contact à la 23e. Avant la ligne médiane, celui-ci accélère, raffûte Camara (!), fixe Pollard et allonge la passe pour Le Bail, son second soutien sur l'extérieur. C'est véritablement la plus belle action de la soirée pour un joueur dont on attend la confirmation cette saison.

La question : le MHR peut-il franchir un cap dans son jeu ?

Certes, cette défaite inaugurale à domicile est celle d'une équipe n'ayant pu jouer qu'un seul amical. Cela s'est vu dans les transmissions, les fautes de main et dans les rucks. Mais parfois un jeu si réducteur n'est pas suffisant. Le courage et l'abnégation palois l'ont prouvé. Avec des individualités de talent telles que Vincent, Pollard et Rattez entre autres et un chef d'orchestre nommé Garbajosa, on ose espérer davantage de folie côté Montpellier. Malheureusement ce n'est pas encore le cas. Il faudra être plus joueur à l'avenir pour être primé. Ou le cas échéant, être plus sûr sur sa conquête.

