Le résumé : Avantage défense

Dans cette rencontre entre la meilleure défense du championnat (La Rochelle) contre la meilleure attaque (Clermont), c’est la défense du Stade Rochelais qui a muselé l’armada offensive des Auvergnats. Dans une partie où les deux équipes ont choisi de privilégier la domination territoriale avec pas moins de 50 coups de pied échangés entre les deux équipes dans les soixante première minutes. (24 de La Rochelle et 26 de Clermont), les Maritimes ont plutôt dominé la première période avec 4 pénalités de Plisson et surtout un essai de Brice Dulin en fin de première période. L’ancien joueur de Castres et du Racing 92 est à la conclusion d’une magnifique diagonale de Plisson.

Le second acte est plus brouillon avec les défenses qui prennent vraiment le pas sur les attaques. Hormis la fulgurance de Tim Nanaï-Williams en début de période, qui rompt la série de 369 minutes sans encaisser d’essai à domicile, les deux équipes n’arrivent pas à inscrire des points et butent à chaque fois sur les défenses adverses. Avec cette victoire 19-10, La Rochelle enchaîne un 15e succès consécutif à domicile et prend la première place du Top 14.

Le fait du match : Le réalisme rochelaise

En première période, le Stade Rochelais a été ultra-réaliste. C’est d’ailleurs ce qui a permis aux Maritimes de s’imposer dans cette rencontre entre le 1er et le 2e du championnat. Durant les 40 premières minutes, Clermont a concédé cinq petites pénalités, sauf qu’elles ont toutes été commises dans leur propre camp. Une aubaine pour le buteur rochelais Jules Plisson qui passe quatre de ses cinq tentatives face aux perches. La Rochelle concrétise sa légère domination en toute fin de mi-temps avec un essai de Brice Dulin.

Brice Dulin, auteur de l'unique essai rochelaisIcon Sport

Le Chiffre : 369

Clermont a réalisé un petit exploit ce soir en inscrivant un essai à La Rochelle sur la pelouse de Marcel-Deflandre. En effet, c’est le premier essai concédé par la solide défense des Maritimes de la saison sur sa pelouse. Au total, le Stade Rochelais a tenu 369 minutes sa ligne d’en-but inviolée. Malgré cette réalisation de Tim Nanaï-Williams, la défense de La Rochelle a une nouvelle fois été impressionnante et a muselé les Clermontois.

La question : Y avait-il faute sur Plisson sur la dernière action ?

Si durant toute la partie, le match c’était dérouler sans trop de heurts, la dernière action a amené à une action polémique où les deux équipes se sont livrés à une petite bagarre générale. La scène arrive au moment où Plisson veut dégager le ballon en touche pour que la fin du match soit sifflée. Sauf que, partant à la limite du hors-jeu, Jean-Pascal Barraque donne tout pour essayer de contrer l’ouvreur clermontois mais le bouscule. Jules Plisson retombe alors de façon spectaculaire. Les deux équipes s’échangent alors quelques coups et même les remplaçants rentrent sur la pelouse pour participer à cette bagarre.

Si le résultat finale de cette action est une simple pénalité, les remplaçants qui sont rentrés sur la pelouse, alors que la fin du match n’était pas sifflée, risque gros s’ils sont cités par le corps arbitral du match car ce sont des comportements que la commission de discipline n’aime pas du tout et qui pourrait être sévère s’ils sont amené à étudier le dossier.

Par Damien Souillé.