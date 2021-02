Le résumé : Deux actions et c'est tout

La première mi-temps suit un rythme très bas. Les nombreuses fautes de part et d'autre ternissent le spectacle de l'affiche de ce vendredi soir. Le deuxième acte est du même accabit. La pression est plutôt lyonnaise mais les Clermontois réussissent à écarter le danger. Le seul à redouter vient de la botte de Jonathan Wisniewski, auteur d'un 6/7 (18 points) au pied pour son retour. Les deux seuls essais du match sont provoqués par des exploits individuels de Nanai-Williams en première période et de Raka en seconde. La défense lyonnaise a plié à deux reprises, et ce sont deux fois de trop.

Le joueur : L'éclaircie Nanai-Williams

C'est le joueur polyvalent par excellence qui ne s'est jamais vraiment imposé à un poste lors des deux dernières saisons à l'ASM. A l'ouverture ce vendredi, en l'absence de Camille Lopez, Tim Nanai-Williams a pourtant fait plus que dépanné en brillant sur la seule occasion qui s'est présentée à lui. Alors que la défense lyonnaise attendait surtout Naqalevu à la percussion suite à une touche, l'international samoan a eu un boulevard pour s'engouffrer et offrir l'essai à son compère du centre. Une belle preuve de la fiabilité du joueur présent en Auvergne depuis 2018 qui est en cours de négociation pour une prolongation avec son club. A bon entendeur...

Le fait : Les trois-quart clermontois à la rescousse

Encore une fois la conquête clermontoise n'a pas brillé, concédant de nombreuses pénalités et 9 points en mêlée fermée. Le jeu au sol et la touche dans une moindre mesure n'ont pas été d'une grande assurance non plus. Alors pour construire ce succès, le salut est venu, comme souvent cette saison, des individualités explosives qui composent la ligne de trois-quart. D'abord par Nanai-Williams, puis par Alivereti Raka, non retenu en équipe de France et résolu à passer lui aussi un message. D'une puissante accélération dont lui seul a le secret, l'ailier a scellé le sort du match et a sorti les siens d'une situation délicate. En partant intérieur, l'international français a cassé quatre plaquages avant de donner à Barraque sur un plateau. La grande indiscipline dont a fait preuve le pack clermontois a de quoi inquiéter avant de se lancer dans la dernière ligne droite vers les phases finales.

Top 14 - Les Clermontois forment un maul face à LyonIcon Sport

La question : Les deux équipes peuvent-elles prétendre au titre ?

Cette rencontre décalée de la 9e journée opposait deux équipes en lice pour la lutte du top 6. L'ASM, déjà sixième, avait aussi l'avantage de recevoir tandis que sur le Lou planait la menace de s'éloigner dangereusement du bon wagon. Malheureusement les enjeux ont crispé les acteurs. Une multitude d'en-avant, des coups de sifflet à répétition, une mêlée instable et même un coup d'envoi à cinq mètres... Suite à la piètre copie rendue par Parisiens et Castrais lors de l'affiche de dimanche soir, on s'attendait à mieux ce vendredi. Mais les deux seules actions - menant d'ailleurs à deux essais - n'ont pas rassasié les téléspectateurs. Au point de se demander sérieusement si ces deux équipes peuvent vraiment prétendre à jouer quelque chose de ces phases finales qu'elles visent.

Un tel manque d'enthousiasme ne jouera pas en leur faveur au moment d'affronter Toulousains ou Racingmen pour ne citer qu'eux. De même que les lacunes défensives et l'indiscipline chronique seront une sérieuse défaillance pour ces deux prétendants.