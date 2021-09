En Gironde, il a disputé 35 rencontres en deux saisons de championnat, inscrivant neuf essais. Il a également atteint la demi-finale de la Coupe du monde 2011 avec les Wallabies, perdue 20 à 6 contre les All Blacks, futurs champions.

"Je savais en signant à l'UBB pour deux ans que ça m'emmenerait sans doute jusqu'à la fin de ma carrière. Je peux honnêtement dire que, quand j'ai quitté le terrain après la demi-finale de Top 14 en juin (perdue face à Toulouse 24-21, NDLR), il y avait plus de soulagement et de bonheur que de tristesse et de larmes...", a-t-il expliqué sur son compte, assurant avoir "adoré ma carrière, les équipes pour lesquelles j'ai joué, les expériences de vie, les amis de toujours et enfin, mais surtout, les bières..."