L'hommage est à la hauteur de la carrière immense du joueur et de l'importance qu'il a rapidement prise, depuis trois ans, dans le vestiaire toulousain. "Je le redis et je le pense vraiment: Jerome Kaino, c'est un seigneur" appréciait d'ailleurs à son sujet son président Didier Lacroix, quelques jours avant la finale.

Au moment de se voir remettre le Bouclier de Brennus, ce vendredi soir au Stade de France, le capitaine toulousain Julien Marchand s'est immédiatement dirigé vers son "grand frère" Jerome Kaino, qui disputait son dernier match. Un clin d'oeil de l'histoire: en 2019, lorsque les Toulousains avaient battu Clermont en finale, ils avaient dû se passer des services de Julien Marchand, déjà capitaine de l'équipe mais blessé à un genou. Au moment de la remise du Bouclier, Kaino, promu capitaine par interim, avait alors laissé son jeune talonneur soulever le Bouclier de Brennus 2019.

Top 14 - Julien Marchand (Stade toulousain) avec le Bouclier de BrennusIcon Sport

S'il n'a jamais remporté le moindre Super Rugby avec sa province des Auckland Blues, Kaino s'inscrit tout de même parmi les légendes de ce sport. Avec un palmarès immense: 81 sélections avec les All Blacks, deux fois champion du monde (211, 2015), champion d'Europe (2021) et deux fois champion de France (2019, 2021). Il raccroche les crampons sur un doublé historique, à 38 ans, pour se tourner désormais vers l'entraînement. "On a la volonté de conserver Jerome, dans un rôle différent, pour compléter la palette des entraîneurs que nous avons déjà. Ugo (Mola) a déjà prévu de lui fixer un certain nombre d'objectifs. Lui-même a prévu de repasser aussi par la catégorie espoirs. Il y aura donc, aux côtés de nos espoirs, un double champion du monde" détaillait encore Didier Lacroix.

Pour accompagner Kaino, Yoann Huget a également eu l'honneur d'être le premier à soulever le Bouclier de Brennus 2021, le 21e de l'histoire du Stade toulousain. Huget avait annoncé cet hiver qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de cette saison, avant de se blesser gravement à un tendon d'Achille en avril dernier. Il n'a pas pu prendre part aux phases finales. Symboliquement, Huget termine tout de même sa carrière avec un second titre de champion de France.

Les deux joueurs ont conclu la soirée au stade par un tour d'honneur, chacun porté sur les épaules de deux coéquipiers.