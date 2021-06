Jérémy Davidson : "Nous avons fini la rencontre avec six premières lignes sur le terrain. Nous avons 22 joueurs blessés en ce moment dont six deuxièmes lignes. Et tout ça face à ce qui est probablement le plus gros squad du Top 14 qu’on a affronté dans une Arena fabuleuse où ça va très vite. En début de match, on a fait beaucoup de fautes, le Racing a marqué très vite. On s’est battu pendant 80 minutes avec nos joueurs valides. Marquer deux essais ici, ce n’est pas donné non plus. On aurait pu faire mieux si nous n’avions pris 14 pénalités et deux cartons jaunes. Surtout face à des joueurs qui sont des facteurs X à chaque poste et même sur le banc. On est déçu de finir la saison de cette façon. Mais on est heureux de pouvoir repartir en Top 14 la saison prochaine. "