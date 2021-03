Rugbyrama : C’est une très belle opération aujourd’hui malgré les complications…

Jean-Baptiste Elissalde : Oui, les garçons y ont cru et on a eu pas mal d’envie aujourd’hui. Ibitoye ressentait une douleur à la cuisse ce matin, Cobus Reinach à l’échauffement ensuite Benoît Paillaugue… Malgré tout, on a cru en notre étoile. Il y a des jours comme ça ou ça nous sourit. C’est un pas en avant pour notre objectif qui est le maintien, je suis très fier des garçons.

Le jeu au sol a été une réussite ce soir...

J.-B. E. : Il y a tellement de secteurs lorsque tu joues ici, à Toulouse. On ne se focalise pas sur un en particulier. Il faut défendre bien évidemment mais je pense que la meilleure défense c’est l’attaque. Je regrette qu’on se soit un peu débarrassé du ballon par moments, notamment en deuxième mi-temps, comme si on avait peur de gagner. Mais oui le jeu au sol a été plutôt performant. Toulouse aime jouer debout et aime jouer au ballon donc il fallait vite mettre par terre et essayer de ralentir au maximum les ballons, ça été plutôt bien fait.

Le plan défini avant le match a-t-il été bien respecté ?

J.-B. E. : Oui on essaie de rôder et d’avoir des plans. Parfois on s’y perd un peu. Là, en l’occurrence, après les deux semaines difficiles qu’on a vécues, on a eu trois jours pour préparer le match, alors qu’on aurait pu avoir deux semaines, ce qui nous a un peu mis en difficulté. Mardi et mercredi, l’entraînement a été bon mais jeudi pas du tout, comme si les mecs ne croyaient pas que cela pouvait être possible. Hier, ils se sont pris en main et c’est même eux qui ont parlé du plan de jeu. Le plan a été de faire front. Ça ne marche pas tout le temps, surtout ici.

Avec 4 victoires en 5 matchs, comment évolue le groupe ?

J.-B. E. : Ce groupe a toujours été très obstiné vers le travail. Je crois qu’hormis au Racing ou à Castres, il y a quelques semaines, l’équipe n’a jamais lâché. Elle n’a pas été récompensée beaucoup de fois, surtout en fin de match, avec je crois six défaites dans les cinq dernières minutes. Tout ça n’a pas mis l’équipe en confiance et n’est pas venu récompenser le travail qu’ils font. Ça fait du bien de basculer le match. C’est un pas de plus vers le maintien. Je pense que les joueurs ne doivent pas lâcher ça de leur tête. Le maintien se joue tout au long de la saison donc si on n’a pas des points d’avance pour être sûr, tout peut arriver.

Avec ces matchs perdus dans les derniers instants, cette victoire enlève-t-elle une certaine "poisse" ?

J.-B. E. : Je l’espère mais ce n’est pas forcément de la poisse, c’est une peur de gagner, de se recroqueviller et attendre le coup du sort qui pourrait peut-être basculer en notre faveur, mais ça ne suffit pas. Il fallait provoquer quelque chose et je crois que cette équipe a les ressources. Je pense même qu’elle peut mieux faire, en tenant le ballon un peu plus, en restant debout donc on va continuer comme ça.

Propos recueillis par Jim-Alexis Colombies