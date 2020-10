Jalibert (21 ans, 5 sélections) et Woki (21 ans, 2 sélections) avaient été retenus dans le groupe de 31 joueurs par le sélectionneur Fabien Galthié pour préparer la Tournée d'automne. Mais le 13 octobre, l'UBB avait indiqué que ses deux joueurs ne pourraient participer à ce rassemblement pour raisons médicales, sans en préciser la nature. Plusieurs médias ont évoqué à l'époque des tests positifs au Covid-19 pour expliquer ces forfaits, une information qui n'a été confirmée ni par leur club ni par le staff médical du XV de France. Jalibert et Woki, absents du dernier match de l'UBB samedi à Pau, avaient été remplacés dans le groupe France par deux néophytes: le 3e ligne palois Baptiste Pesenti (23 ans) et l'ailier toulonnais Gabin Villière (24 ans).