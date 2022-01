Ce samedi matin, une centaine de supporters du Biarritz olympique, issus d’Aupa BO, des Socios ou des "Soldats Rouges", se sont réunis sur la Grande plage de Biarritz pour déployer un tifo géant afin de montrer leur inquiétude au sujet de l’avenir du club. Face à l’océan, ils ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la mairie. "Nous sommes arrivés à un bel accord au mois de décembre entre la mairie et le club, pour avoir un joli stade à Biarritz et cet accord s’est arrêté soudainement. On n’a pas compris. On demande des comptes à la Mairie, qui refuse de nous en donner", a déclaré Roman Gignon, président d’Aupa BO.

" On en a marre "

Le jeune homme, à la tête du principal groupe de supporters du club basque, a ensuite expliqué : "Ça fait deux ans que ça dure, on en a marre. On espère un accord rapide avec le club et que tout va se déclencher pour qu’on puisse attaquer rapidement ces travaux. Malgré tout, on reste motivés. Regardez ce matin, on est un joli petit groupe sur cette action surprise. Les gens sont mobilisés, ils ont envie de faire bouger les choses."

La dernière fois que le tifo géant a été déployé sur la Grande Plage, c’était en 2015, pour protester contre le projet de fusion avec l’Aviron. "On ne le sort que pour les grandes occasions", nous a soufflé un membre d’Aupa BO.