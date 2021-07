Dix week-ends de suite pour commencer la saison

Du 4 septembre au 6 novembre, il n'y aura pas répit pour les 14 clubs en lice dans l'élite. Les clubs s'apprêtent à enchaîner 10 semaines de compétition de suite avec le premier "break". Un rythme effréné, qui pourrait poser question en début de saison. D'autant plus que des chocs sont prévus dès les premières journées de ce championnat palpitant.

Des matchs le 26 décembre et le 1er janvier

C'est une des choses qui sautent aux yeux lorsqu'on regarde le calendrier, des matchs sont programmés le dimanche 26 décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022. Cette programmation change de celle de la saison dernière, où le "boxing day" avait lieu le 27 décembre, et où le premier match de la nouvelle année se déroulait le 2 janvier. Jouer les jours fériés, c'est ce que vont donc faire les joueurs cette saison !

Les "fans days" pour la 22e journée

Depuis plusieurs années maintenant, la LNR a mis en place des "fans days" qui consistent à faire profiter aux supporters d'affiches attrayantes, dans le but de garnir les stades. Cette saison, c'est lors de la 22e journée qu'auront lieu ces "fans days". À l'affiche, des derbys entre le Stade français et le Racing 92, Clermont et Brive, Biarritz et Pau, Castres et Toulouse, Perpignan et Montpellier ou encore Bordeaux-Bègles et La Rochelle. S'ajoute à ces duels historiques, la confrontation entre Toulon et Lyon.

La revanche de la finale pour la première journée, les phases finales à partir du 10 juin

Après s'être affrontés quatre fois la saison dernière, dont deux fois en finale, La Rochelle et le Stade toulousain se retrouveront dès la première journée du championnat, le 4 septembre prochain. Ils se rejoueront, pour le match retour, lors de la 24e journée. Les phases finales commenceront quant à elles le 10, 11 ou 12 juin prochains, tout comme le barrage d'accession. Les demi-finales auront lieu la semaine suivante, et la finale le 24 ou 25 juin 2022.