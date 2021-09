Antoine Gibert, titulaire lors deux premières victoires du Racing 92 face au Stade français et à La Rochelle, était un homme diablement courtisé depuis le début de saison. Bon animateur et doté d'un jeu au pied précis, le jeune francilien (23 ans) avait notamment tapé dans l'oeil de Biarritz et La Rochelle, deux clubs soucieux de se renforcer à ce poste clé.

Mais après de longues négociations, le club des Hauts-de-Seine et le joueur ont finalement décidé de renouveler le contrat d'Antoine Gibert en banlieue parisienne et, selon nos informations, le joueur aurait hier soir prolongé l'aventure de deux saisons supplémentaires. Quels dossiers restent-ils à boucler chez les ouvreurs ? Antoine Hastoy ayant dit oui à La Rochelle, c'est le Rochelais Jules Plisson (30 ans, 8 sélections), partant certain, qui animera ces prochaines semaines le marché des transferts.