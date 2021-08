Vous êtes rentré d’Australie le 18 juillet dernier. Qu’avez-vous fait de vos vacances, après ça ?

J’ai passé plusieurs semaines au Sénégal avec mon petit frère (Mohamed) et mon père (Issa). Une partie de ma famille vit encore là-bas. Il y avait dix-sept ans que je n’étais pas revenu à Dakar : je me suis ressourcé, j’ai fait du quad, du jet ski et tout ça m’a fait du bien.

Que sait votre famille africaine du sport que vous pratiquez ?

Pas grand chose. En choisissant le rugby, je suis devenu l’ovni de la famille ! Chez moi, tout le monde mange foot, dort foot, vit foot… Depuis le début de ma carrière professionnelle, mes parents commencent pourtant un peu à maîtriser les règles. Après les rencontres du Racing, mon père se risque même à des debriefings. Il me dit : « T’as pas assez couru, tu n’as pas été très bon en touche, t’as bien plaqué… » Ça me fait rire.

Y a-t-il du rugby au Sénégal ?

Oui. J’ai même profité de mon séjour là-bas pour visiter des gens de la Fédération, découvrir leurs projets…