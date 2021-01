Alors qu'il revenait en grande forme, et restait notamment sur deux essais lors de ses trois dernières rencontres de Top 14, Bryce Heem a demandé à Bernard Lemaitre et à Patrice Collazo de quitter le RCT prématurément pour des "raisons familiales majeures". Requête accordée par le club, alors que son contrat se terminait en juin. "Au-delà du joueur, il y a le garçon, l'homme, qui est quelqu'un d'attachant, d'important dans le groupe, regrettait Patrice Collazo en conférence de presse, ce jeudi. Quand il est arrivé, il n'avait pas le plus gros CV, mais en termes d'investissement envers le club, de performances, il a toujours répondu présent. Dommage, quelques blessures l'ont freiné, mais à chaque fois qu'il a joué, il a apporté une plus value à l'équipe. C'est une grosse perte pour l'équipe, mais les raisons familiales font qu'il avait besoin de rentrer en Nouvelle-Zélande. Et quand nous avons discuté avec le président et Laurent Emmanuelli, nous avons pris une décision collégiale. En aucun cas Bryce nous a forcé la main. Dans ces cas-là, il faut écouter le joueur, faire avec le ressenti, et aujourd'hui la meilleure solution était de libérer Bryce, afin qu'il rentre auprès de sa famille. Mais c'est une grosse perte sur le plan humain et rugbystique".

" Il y a certainement des mecs que je ne reverrais jamais, et c'est triste... "

Après Brive, le joueur de 32 ans rentrera donc auprès de sa famille, en Nouvelle-Zélande. Une décision pour laquelle il reconnaît ne pas avoir eu besoin de consulter ses coéquipiers : "La famille est quelque chose d'essentiel dans mon cœur, et au regard de ce qui m'arrive, rentrer auprès de mes proches a été une décision simple à prendre", avant d'enchaîner : "Mon regret ? Celui de ne pas terminer la saison. Quand je commence quelque chose, j'aime le terminer, alors partir précipitamment, sans disputer les phases finales et avant d'éventuellement gagner un titre est un regret à mes yeux. Mais c'est la vie."

Auteur de six essais, lors des 25 rencontres qu'il a disputées sur la rade (26 après le match contre Brive), l'ancien international à VII néo-zélandais espère terminer son aventure sur une bonne note, bien conscient que cette ultime rencontre aura une saveur particulière. "C'est spécial de savoir que c'est la dernière fois que je vais jouer sous ce maillot avec plusieurs coéquipiers... Il y a certainement des mecs que je ne reverrais jamais, et c'est triste... Mais je suis excité, car je pense qu'on va disputer un bon match, est j'espère qu'on va gagner."

" Est-ce que je reviendrais en Europe ? Pour des vacances, pas pour le rugby "

"Ce que je garderai de cette aventure toulonnaise ? Les gens que j'ai pu rencontrer au sein du club. Tout le monde m'a accueilli dans la famille toulonnaise et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais." La suite ? S'il n'a vraisemblablement pas encore retrouvé de club, le joueur espère bien poursuivre sa carrière. À 32 ans, et alors qu'il semble dans une excellente forme physique, Bryce Heem est convaincu qu'il a encore beaucoup à donner sur le terrain.

En revanche, après six ans en Europe (quatre à Worcester, un an et demi à Toulon), c'est bel et bien du côté de sa Nouvelle-Zélande natale qu'il poursuivra sa carrière, auprès des siens. "Est-ce que je reviendrais en Europe ? Certainement, mais pour des vacances, pas pour le rugby. […] Ce que vous pouvez me souhaiter pour la suite ? La santé, un voyage sans encombre pour rentrer à la maison, et du positif pour ma famille", souriait en conclusion le Kiwi, évidemment peiné de terminer son aventure toulonnaise prématurément, mais heureux et serein à l'idée de retrouver très prochainement les siens.