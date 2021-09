Souvent considéré comme le joueur le mieux payé de la planète, avec des émoluments évalués autour de 1,2 millions d'euros annuels, Pollard n'a toujours pas convaincu dans l'Hérault. La faute à des blessures, des absences pour cause de sélections avec l'Afrique du sud mais aussi de performances décevantes. Arrivé en 2019 au MHR, tout juste honoré de son titre de champion du monde au Japon avec les Springboks, Pollard n'a pour l'instant disputé que 11 rencontres de Top 14 et 4 de Coupe d'Europe, pour un total de 126 points inscrits. Ce qui justifie difficilement un tel investissement de la part du président Mohed Altrad.

Reste à savoir, désormais, où il pourrait rebondir. Les Bulls de Pretoria, son club formateur et historique, évolueront dès cette année en Europe et en United Rugby Championship, le nouveau format de la Ligue celte qui accueille désormais les provinces sud-africaines. Une option privilégiée pour le joueur. Des pistes pourraient également s'ouvrir pour lui en Angleterre ou Japon, à la puissance financière à même de lui maintenir un niveau de rémunération élevé. Quoi qu'il en soit, il ne devrait plus porter les couleurs de Montpellier.