Grégory Alldritt (Numéro 8 de La Rochelle) : "On savait de quoi nous étions capables. On a vu ce soir une très bonne mêlée et une très bonne touche, ce qui était très important pour faire face au Racing. Se qualifier pour une finale, c'est une sensation incomparable. Surtout que ce sera le premier match de La Rochelle au Stade de France. On joue pour nous, mais aussi pour toute une ville et pour tout un département. "

De son côté, c'est avec tout autant d'émotions que Jules Favre (trois-quart centre de La Rochelle) nous parle de cette soirée : "Tout le monde attendait les trois quarts du Racing. On ne s'est pas pris la tête avec ça. On s'est concentrés sur nous-mêmes, même si sur le papier, ce n'est pas ce qui était prévu. Et nous sommes très heureux de leur avoir résisté. Je jouais centre mais Ronan O'Gara m'a fait jouer à l'aile. Ce n'était ce soir que mon deuxième match au centre de la saison. J'ai été mis en confiance par les copains qui étaient autour de moi, même s'il y avait un peu de pression. Mon partenaire Raymond Rhule m'a beaucoup parlé et ça m'a aidé. Me qualifier pour une finale de Top 14, c'est beaucoup d'émotions. Jamais je n'aurais pensé me retrouver dans cette situation quatre ans après mon arrivée."