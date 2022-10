Dimanche soir, nous annoncions dans Midi Olympique que Laurent Labit et Karim Ghezal vous succéderaient probablement dans quelques mois au Stade français. Comment avez-vous vécu cette semaine de préparation ?

C’était très bizarre, presque irréel… On lisait des trucs sur nous tous les jours…[…] Apprendre mon départ par la presse, ça m’a fait mal. Quand j’ai téléchargé le journal dimanche soir, c’était même surréaliste. On m’a alors beaucoup sollicité pour prendre la parole mais je ne l’ai pas fait. Il y avait pourtant un décalage entre notre réalité et ce qui s’écrivait. En clair, j’ai peu dormi ces dernières nuits.

On peut l’imaginer, oui...

Je savais que j’avais beaucoup à perdre quand je suis revenu à Paris en 2020. Mais j’ai accepté les conditions. [...] La première saison, on a bien commencé l’exercice puis on a connu une période difficile après l’histoire des tweets racistes de Pablo Matera. La deuxième saison, on n’était pas forcément d’accord (avec Thomas Lombard, le directeur général du club, N.DL.R.). J’ai alors demandé à partir mais le docteur Wild ne l’a pas souhaité.

Comment voyez-vous la suite ?

Je ne suis peut-être pas objectif mais je sais pas si pour le Stade français, la solution viendra d’un changement de staff parce qu’il y a d’autres problèmes au club, notamment le fait de ne pas pouvoir toujours profiter pleinement d’un terrain d’entraînement, lequel est souvent occupé par les féminines du PSG ou celles de Versailles.

Serez-vous mobilisé jusqu’au bout ?

Moi, je continuerai à travailler à fond pour les joueurs et pour le club. Parce qu’à Paris, on en a tous marre des saisons de transition. [...] Vous savez, c'est difficile à vivre parce que tout ça est encore très frais pour moi. Tout n’avait pas été cuisiné depuis des mois, contrairement à ce que certains croient….

Ne pouvez-vous pas partir avant la fin de la saison ?

A mes yeux, c’est plus propre de terminer une saison que j’ai commencée. Alors aujourd’hui, je mets de l’eau dans mon vin, même s’il va me falloir baucoup de verres de vins pour avaler tout ça... J’ai lu que j’étais nul, que je ne connaissais pas mon boulot et ça m’a fait mal. C’était la pire semaine que j’ai vécue depuis que j’ai démarré ma carrière d’entraîneur il y a douze ans.