Cette victoire rattrape-t-elle la défaite de la semaine dernière contre Bayonne à domicile ?

Je ne regarde pas les choses comme ça. Contre Agen, c’était notre troisième match après une préparation un peu compliquée et deux premiers matchs de championnat très espacés. Nous, on est encore en construction. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment l’équipe évolue de week-end en week-end. Je pense qu’au niveau de l’état d’esprit et du caractère, on a beaucoup progressé, tout comme dans la gestion du match. C’est aussi le premier match où l’on ne prend pas de carton donc c’est déjà pas mal. On a été aussi plus lucide. Il y a beaucoup de choses à garder de ce match, mais il y a aussi des points à améliorer.

Le match doit quand même vous rassurer sur l’état d’esprit de votre groupe ?

Absolument ! Surtout en terme de confiance. La semaine dernière, on a tous fini avec une sensation bizarre. On sentait une équipe timide, sans conviction en attaque et surtout avec une confiance très fragile. Ce soir contre Agen, on a eu des temps forts, des temps faibles mais on a bien traversé le match et on a pu rester en contrôle durant la totalité de la rencontre. Je pense qu’on a été plus fort dans la gestion. J’insiste sur l’état d’esprit mais il y a eu beaucoup de progrès sur ce match.

Vous venez de vous imposer à Agen, est-ce que vous avez l’impression qu’il est devenu facile de s’imposer à Armandie ?

Non, je ne sais pas pour les autres équipes. Nous, on est venu à Agen en sachant qu’ils avaient un besoin absolu de point. On sait que ce genre de match c’est à double tranchant, des fois l’équipe se surpasse ou alors elle joue avec beaucoup de pression. Peut-être que le fait qu’Agen ne soit pas invaincu ou que le club ne gagne pas beaucoup de matchs change le regard des équipes, mais nous on est venu avec les mêmes intentions que contre n’importe quelle équipe du championnat. Après notre match contre Bayonne, on voulait montrer un autre visage.

Maintenant, votre défi va être de trouver de la constance match après match.

Oui, il faut continuer à nous construire dans ce championnat. On a encore de nombreux points à améliorer et si on continu sur cette voie-là, les résultats seront de plus en plus favorables. Il faut en effet qu’on trouve cette régularité et que chaque week-end on progresse. Il y a aussi l’intégration de joueurs dans la rotation de l’effectif. A chaque fois qu’on fait rentrer un nouveau joueur, il faut penser qu’il n’a pas jouer depuis sept ou huit mois à cause de la pandémie de la Covid-19. C’est aussi un des paramètres de l’évolution de l’équipe.

Justement, ce soir vous avez procédé à plusieurs changements, notamment au niveau du pack. C’est une bonne nouvelle pour un manager comme vous de voir que vos joueurs ont relevé le défi ?

Cette rotation était prévue. On a essayé d’avoir de la continuité dans les deux premiers, là on a fait une rotation avec d’autres joueurs et ça sera pareil à Clermont lors de notre prochaine rencontre. On a une série de matchs très importants et il faut qu’on puisse faire tourner pour avoir de la fraîcheur et de la concurrence afin de générer de la confiance dans le groupe.

Propos recueillis par Damien Souillé.