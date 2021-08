Quelle analyse peut-on tirer de ce match amical face à Brive, le seul que vous jouerez durant cette intersaison ?

Je crois que l'on peut-être satisfaits de la victoire mais pas du contenu du match. On se doutait que cela serait difficile, les matchs de reprise ne sont jamais évidents à négocier. Pour nous, c'est la première fois que l'on remet du plaquage et du contact "à balles réelles". En face, il y avait une bonne équipe de Brive qui nous a posé des problèmes, notamment en deuxième mi-temps. Ce sont des matchs où il y a beaucoup de turnovers, beaucoup de changements de joueurs, c'est difficile de trouver des automatismes. Ce sera une bonne base de travail pour la semaine prochaine et pour préparer les choses sérieuses qui commencent ...

Votre équipe a fait le choix de ne programmer qu'un seul match amical de présaison. Votre futur adversaire en Top 14, le Stade français, a choisi d'en jouer trois. Est-ce problématique selon vous ?

La programmation des matchs amicaux ne me regarde pas vraiment, il faut voir ça avec les coachs. Si ils ont choisi de ne faire qu'un match amical, c'est que c'est la bonne chose à faire selon eux. On a encore une bonne semaine de préparation devant nous. Ce sera un gros match mais nous serons prêts.

Ce match sera forcément particulier pour vous, qui avez longtemps évolué au Stade français…

C'est un match important pour moi mais aussi et surtout pour tout le club. Le derby, c'est toujours un rencontre spéciale avec un petit supplément d'enjeu et de pression. C'est très excitant à jouer. Le Stade français est un club où j'ai passé de très bons moments, qui m'a beaucoup apporté et qui m'a fait grandir en tant que joueur. Je ne peux pas rester indifférent devant un tel match !