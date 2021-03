On a senti une immense joie à l'issue du match, plus que lors de la large victoire contre le Stade français...

C'est vrai, parce que cette victoire a été compliquée à décrocher. Pour une fois, cela nous a souri donc cela nous fait beaucoup de bien dans cette lutte pour le maintien.

Peut on parler de match fondateur, au vu de l'adversité ?

Non, il ne faut pas parler de match fondateur. Nous sommes dans l'urgence et nous avons besoin de points. Toute victoire nous permet de respirer davantage, de mieux vivre entre nous durant la semaine et d'avoir moins de pression. C'est surtout cela que l'on va chercher : un peu d'oxygène à chaque match, c'est notre leitmotiv.

Avec la pénalité manquée de Lopez et un essai refusé aux Clermontois, on dirait que les planètes s'alignent enfin pour vous...

Disons que les choses s'équilibrent car en première mi-temps nous arrivons derrière la ligne sans aplatir, et nous encaissons un essai en tout fin de première mi-temps. Ensuite, on nous refuse un essai pour un en-avant alors que nous allions marquer... donc les chances se sont équilibrées mais il est vrai que pour une fois, cela nous a souri.

Alex Lozowski a fait son meilleur match de la saison, trouvez vous que son intégration a pris du temps ?

Il nous fait un très bon match mais ce n'est pas le premier où il est performant. Là, il a tout mis au pied, il nous a fait beaucoup de bien. Il a des qualités qui lui permettent d'évoluer en 10, au centre, même à l'arrière. Il a eu du mal à trouver sa place dans l'effectif, mais c'est son deuxième ou troisième match en 10 donc il a davantage de repères. Il est à l'image du collectif, qui trouve aussi ses repères et ça l'aide. On lui parle davantage aussi, donc il joue mieux.

Un mot sur l'entrée de Yannick Arroyo, qui fait une entrée décisive ?

C'est bien et il n'a pas été le seul, comme Enzo Forletta ou ou Paul Willemse et Louis Picamoles devant. Le banc nous a permis de tenir cette fin de match et de gagner grâce aux grattages de Yannick et ses performances en mêlée. Je suis content pour lui, c'est un jeune qui mérite. Il avait déjà été décisif contre le Stade français, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée.

Défensivement, vous avez été capable d'encaisser les longues séquences clermontoises...

On a été solidaires. C'est le gros point positif de ce soir. On ne s'est jamais lâchés les uns les autres. On s'est sorti de situations compliquées, de faire tourner le sort en notre faveur. Il fallait beaucoup se déplacer contre Clermont, aller dans le sens, leur mettre la guerre dans les rucks pour les ralentir... La défense, c'est ce qui peut nous permettre de gagner des matchs.