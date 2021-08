Pour votre seule rencontre amicale de la pré-saison, on a eu le sentiment de voir un Stade toulousain très sérieux...

C'est notre seul match de préparation avant le début du Top14, c'était donc important pour nous de retrouver la compétition, de se remettre dans le rythme et de faire le point pour savoir où nous en sommes, et je pense qu'on a montré des choses plutôt satisfaisantes ce soir (N.D.L.R. vendredi). C'est de bon augure pour le début du Top14.

Paradoxalement, votre pré-saison n'avait démarré que depuis trois semaines. Comment vous êtes-vous sentis ?

Il nous tardait justement d'avoir une opposition réelle, pour voir notre état physique. C'est vrai qu'on a eu une préparation rapide, mais les mecs ont répondu présents. Et même s'il nous reste beaucoup de travail pour retrouver l'intensité qui était la nôtre la saison dernière, c'est plutôt bien sur le plan stratégique.

Êtes-vous surpris que les repères soient revenus aussi rapidement ?

Ce soir on a mis de beaux essais, on a réussi à se trouver offensivement, mais on ne va pas s'enflammer. Ça reste un match amical, et ça n'aura rien à voir avec l'opposition qui nous attendra la semaine prochaine à La Rochelle. Ce soir c'est bien, on a vu de bonnes choses, mais on a vu aussi pas mal de points à travailler. À nous de continuer avec l'intention qui est la nôtre depuis la reprise : travailler fort pour revenir au niveau qui était le nôtre la saison passée.

Quelles ambitions pouvez-vous avoir, alors que Toulouse est double champion de France (2019, 2021) et champion d'Europe en titre (2021) ? Est-ce qu'à un moment on en a marre de gagner ?

(sourire) Non, si on en a marre de gagner il faut arrêter de jouer. Je crois qu'on est tous des compétiteurs, et quand on joue c'est pour gagner, surtout quand on a eu la chance de goûter à des victoires, des titres et des trophées. Ç'a une saveur particulière, et on a forcément envie d'y regoûter. Donc non, on n'est pas rassasiés, et on va travailler pour revenir à notre niveau, et même essayer d'être meilleurs. Car les équipes vont nous attendre, et ça va être d'autant plus dur pour nous de réitérer les performances de l'an dernier.

Le double-doublé est-il possible ?

Rien n'est impossible, mais on ne va pas s'enflammer (sourire). La saison n'a pas démarré, on va garder les pieds sur terre et se préparer car elle va être rugueuse. C'est bien d'avoir pu intégrer de nouveaux joueurs ce soir, car nous allons en avoir besoin pour cette longue saison qui nous attend.

Cheslin Kolbe s'est officiellement engagé avec le RCT ce vendredi. Comment le groupe a-t-il accueilli la nouvelle ?

On a attendu d'abord d'avoir l'officialisation, car souvent des infos circulent sans être réelles... Maintenant c'est officiel... Donc Chels' ne reviendra pas avec nous... C'est dommage, on perd un bon joueur, mais surtout un bon gars. Et après je ne commenterai pas sa décision car je n'ai pas échangé avec lui. Je ne connais pas du tout le contexte, les tenants et les aboutissants de sa décision. En tout cas on perd un excellent joueur et un bon mec, qui avait une grande importance dans le vestiaire. C'est la vie. Toutes les saisons les effectifs changent, et c'est dommage de ne pas avoir pu l'anticiper pour lui dire au revoir. Mais c'est ainsi, et je lui souhaite plein de réussite pour la suite.