A-t-on assisté, samedi soir à Clermont, au premier « captain challenge » informel de l’histoire du Top 14 ? Difficile de répondre par la négative, pour tout dire… Rappel des faits : juste avant la pause, les Toulonnais bénéficiait d’une pénalité bien placée, sous les poteaux varois. Insuffisant toutefois aux yeux de leur capitaine Baptiste Serin, qui se plaignait avec le sourire auprès de l’arbitre M Ruiz avoir été victime d’une "faute cynique" de la part de Sébatien Vahaamahina, qui méritait quelque chose de plus. C’est alors que "pour réagir positivement" au comportement du demi de mêlée international, M. Ruiz fit appel à la vidéo, à la stupeur du banc clermontois qui ne put que constater, que tout le monde, que la requête de Serin n’était pas infondée. Et déboucha bien sur un carton jaune contre Vahaamahina…

On pourrait simplement en sourire, bien sûr, et se borner à se féliciter que justice ait été faite. Mais pareil précédent ne risque-t-il pas de créer des problèmes en cascade sur les terrains et une belle cacophonie, à deux petites journées des phases finales et d’une fin de championnat hyper serrée ? Interrogé sur l’attitude de son demi de mêlée, Patrice Collazo choisit sagement de botter en touche. "Pour le côtoyer depuis de longues années sur le circuit, je peux vous dire que s’il y a bien un arbitre en Top 14 qui ne se laisse pas influencer, c’est bien M. Ruiz. Il n’a pas besoin qu’on le lui demande pour prendre la vidéo." Son vis-à-vis Franck Azéma se montrait de son côté plus loquace, qui n’hésita pas à mettre des mots sur la décision de l’arbitre central tout en demeurant d’un beau fair-play, évidemment plus facile à dans le costume du vainqueur. "M. Ruiz s’est laissé influencer par un joueur international, c’est aussi simple que ça. Baptiste Serin a joué de son aura et de son emprise pour avoir de l’influence sur la prise de décision de M. Ruiz, on ne peut pas lui en vouloir. Ça semble juste normal et humain, qu’il s’agisse de la part de Baptiste Serin ou de celle de l’arbitre. À un moment donné, on est toujours influencé, c’est comme ça."

Le hic ? Il est qu’en plusieurs occasions lors de la deuxième mi-temps, on entendit (huis clos oblige…) les joueurs et leurs bancs réclamer à peu près tout et n’importe quoi, les Clermontois parvenant même à force de cris à changer le sens d’une introduction en mêlée après un en-avant toulonnais en touche non décelé dans un premier temps. Si bien que l’on peut légitimement craindre de belles polémiques en vue des phases finales, si d’aventure les arbitres ne mettent pas un rapide hola face aux réclamations intempestives...