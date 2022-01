Il est fréquent de parler de "bête noire" lorsque l'on en vient à analyser des rencontres. Le terme, souvent utilisé, est donc parfois un peu galvaudé mais, bien utilisé, il peut convenir pour décrire un affrontement entre deux joueurs, clubs, nations. Lorsqu'il s'agit d'aborder les Clermont-Toulouse (en championnat, attention, on se souvient de la victoire des Rouge et Noir en terre auvergnate en quart de finale de Champions Cup en avril dernier) il semble prendre tout son sens. En déplacement au Marcel-Michelin, les Toulousains n'y arrivent plus depuis le 5 mai 2002. Vingt ans.



Cela peut donc paraître incroyable mais bon nombre de supporters toulousains, si habitués à voir leur équipe briller quel que soit l'adversaire, n'ont donc jamais connu la victoire à Clermont en TOP 14 ou même lors des dernières années du TOP 16. Et encore, ce-jour là, Clermont, ou plutôt Montferrand, ne semblait pas destiné à s'incliner à domicile face aux Toulousains, jamais vainqueurs depuis 1993 sur ses terres et menait 16-8 à la mi-temps. Flashback.



A l'époque, le TOP 16 était divisé en deux groupes, A et B, et les 4 premiers de chaque groupe se qualifiaient pour des play-off. Respectivement deuxième et troisième, Toulouse, tenant du titre, et Montferrand, se retrouvaient dans la même poule de 4 et devaient donc s'affronter deux fois. Les hommes de la ville rose l'emportent à l'aller aux sept deniers 45-23 avant que la troupe de Guy Novès (qui n'a donc encore jamais gagné à Clermont) ne se déplace au pied des volcans.

Et c'est devant 13 000 spectateurs qu'Aurélien Rougerie, qui d'autre, plante un essai, transformé par Merceron, juste avant la pause. 16-8, donc.



Mais les 40 dernières minutes étaient d'un tout autre acabit. Delaigue, grâce à une pénalité et un drop, ramenait les siens à deux longueurs des locaux avant que Nicolas Jeanjean, à un peu plus de dix minutes du terme ne plante l'essai de la victoire toulousaine. Un succès qui n'allait pas changer la face du monde car les deux équipes finiraient par se qualifier en demi-finales du championnat mais ne parviendraient pas à franchir cette étape, Toulouse éliminé par Agen et Montferrand par le futur champion, Biarritz.

La fiche du match

Le Stade toulousain bat Montferrand 19-16

(mi-temps: 8-16) Spectateurs : 13 000 environ

Pour le Stade Toulousain : 2 essais de Desbrosse (21e) et Jeanjean (65e); 2 pénalités (40e et 61e) et 1 drop (49e) de Delaigue. Pour Montferrand : 1 essai de Rougerie (40 + 2); 3 pénalités (2e, 8e, 13e) et 1 transformation de Merceron.

Montferrand : Marlu (puis Viars, 73e); Rougerie, Ngauamo, Chanal, Bory (o) Merceron (m) Troncon; Magne, Boome, Audebert; Lecomte (puis Barrier, 71e), Jaques; Galasso (puis Siepielski, 31e, puis Vermeulen, 68e), Castola, Tolofua (puis Pedrosa, 35e).

Stade Toulousain : Jeanjean; Marfaing (puis Poitrenaud, 50e), Desbrosse (puis Michalak, 68e), Ntamack (puis Garbajosa, 55e), Heymans (o) Delaigue (m) Fillol; F. Maka, Labit, Bouilhou (puis Pelous, 41e); Gérard, Miorin; Lecouls (puis Servat, 71e), Servat (puis Bru, 47e), (puis Lamboley, 76e), Soulette (puis Tournaire, 47e). Arbitre : M. Maciello (Comité de la Côte d'Azur).

Quand aura donc lieu la prochaine victoire toulousaine à Marcel-Michelin en championnat ? En regardant la feuille de match, on s'aperçoit que "Ntamack père" et "Tolofua oncle", Emile et Abraham, ce jour-là dans des vestiaires différents pourront peut-être donner quelques idées à leurs cadets. Mais il n'est pas certain que la série ne s'arrête de sitôt au vu des performances clermontoises les 20 dernières années dans ces confrontations...