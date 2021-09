Il y a quelques jours et après quatre semaines de congés -qu'il a passés entre l'île de Mykonos et l'Ecosse- Finn Russell est revenu au centre d'entraînement du Plessis-Robinson. Si l'ouvreur des Lions britanniques et irlandais, très bon face aux Springboks lors du dernier test de la série, ne sera pas opérationnel face au Stade rochelais ce week-end, il devrait en revanche revenir à la compétition lors du prochain déplacement des Franciliens en championnat, le 18 septembre à Biarritz. Les Galactiques, le surnom donné à la ligne d'attaque francilienne l'an passé, seront donc reformés à Aguilera : "Jouer dans une telle ligne me pousse à me dépasser, nous confiait Finn Russell ce mardi matin. Si je faisais partie d'une équipe ordinaire, je jouerais peut-être à 65 ou 70 % de mes possibilités. Là, avec Virimi (Vakatawa), Gaël (Fickou), Teddy (Thomas), Kurtley (Beale) et les autres, je veux toujours repousser mes limites pour me hisser à leur niveau".

Finn Russell : "Notre squad peut réaliser de très grandes choses"

Cet été, des médias britanniques et japonais émettaient pourtant l'idée que Finn Russell, sous contrat avec le Racing jusqu'au Mondial 2023, rejoigne la ligue professionnelle japonaise en janvier prochain, devenant par la même occasion le joueur le mieux payé de la planète (1, 2 millions d'euros par an) devant Handré Pollard (Montpellier) ou Charles Pitutau (Bristol). Info ou intox ? "Les Japonais ont juste contacté mon agent, poursuivait-il dans les locaux du Plessis-Robinson. Il n'y a pas eu d'offre concrète ou quoi que ce soit d'approchant. De toute façon, je suis heureux au Racing et je veux y rester. Je veux gagner le Bouclier de Brennus et la coupe d'Europe avec ce club".

A cet instant-là de la conversation, il marquait une pause puis poursuivait : "J'ai eu une discussion avec Jacky Lorenzetti, récemment. Ce n'était pas : "donne moi plus d'argent ou je m'en vais !" Non. On a juste eu une conversation des plus tranquilles. Je vais seulement avoir 29 ans ce mois-ci. J'aurais le temps d'aller au Japon, plus tard ». Arrivé dans les Hauts-de-Seine il y a trois ans, Finn Russell a désormais le devoir d'offrir un titre majeur à Jacky Lorenzetti et Laurent Travers. A ce sujet, il concluait ainsi : "Nous avons un squad incroyable, qui peut réaliser de très grandes choses dans les semaines et les mois à venir. Tout est entre les mains des joueurs. Si nous voulons le faire, nous le ferons".